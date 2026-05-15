கட்டுப்பாட்டை இழந்த அரசு பேருந்து; அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பிய பயணிகள்
விபத்து காரணமாக மேலப்பாளையம் ரவுண்டானா பகுதியில் சில மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
Published : May 15, 2026 at 10:34 PM IST
திருநெல்வேலி: நெல்லையில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த அரசு பேருந்து ரவுண்டா தடுப்பு சுவரில் மோதிய நிலையில், பயணிகள் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர்.
திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து நாள்தோறும் தென்காசி, தூத்துக்குடி, மதுரை, சென்னை போன்ற பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் தென்காசியில் இருந்து திருநெல்வேலிக்கு இயக்கப்பட்ட மஞ்சள் நிற அரசு பேருந்து இன்று மாலை வண்ணாரப்பேட்டை தெற்கு புறவழிச்சாலை வழியாக திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது.
மேலப்பாளையம் ரவுண்டானா பகுதியில் வந்தபோது திடீரென அந்த பேருந்து கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலை ஓரத்தில் இருந்த தடுப்பின் மீது ஏறியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இந்த விபத்தில் பேருந்தில் பயணம் செய்த பொதுமக்கள் காயங்களின்றி உயிர் தப்பினர்.
சம்பவம் நடந்த உடனே அப்பகுதி மக்கள் விரைந்து வந்து பயணிகளை பாதுகாப்பாக வெளியேற்றினர். அப்பகுதியில் ஏற்கனவே பல இடங்களில் வாகனங்கள் அதிவேகமாக செல்லாமல் இருக்க ஸ்பீடு பிரேக்கர்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.இருந்தபோதிலும் அரசு பேருந்து வேகமாக வந்ததே விபத்திற்குக் காரணமாக இருக்கலாம் என பொதுமக்கள் குற்றஞ்சாட்டினர். விபத்து குறித்து தகவலறிந்த போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை நடத்தினர். இந்த சம்பவத்தால் மேலப்பாளையம் ரவுண்டானா பகுதியில் சில மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.