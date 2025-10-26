ETV Bharat / state

அரசு பேருந்து ஓட்டுநருக்கு திடீர் மாரடைப்பு - அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பிய பயணிகள்!

சேலத்தில் ஓடும் பேருந்தில் ஓட்டுநருக்கு திடீர் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Published : October 26, 2025 at 3:32 PM IST

Updated : October 26, 2025 at 3:51 PM IST

சேலம்: மாரடைப்பு ஏற்பட்ட நிலையிலும், சாமர்த்தியமாக செயல்பட்டு பேருந்தில் இருந்த 27 பேரின் உயிரையும் ஓட்டுநர் காப்பாற்றிய சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோயம்புத்தூரில் இருந்து சேலத்திற்கு நேற்று அரசு பேருந்து ஒன்று புறப்பட்டுச் சென்றது. இதில், 27 பயணிகள் இருந்தனர். பேருந்தை ஓமலூர் அடுத்த கஞ்சநாயக்கன்பட்டியைச் சேர்ந்த சரவணன் (50) என்பவர் ஓட்டினார். இதில், பேருந்து சேலம் கந்தம்பட்டி மேம்பாலத்தில் வந்து கொண்டிருந்தபோது, ஓட்டுநர் சரவணனுக்கு திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டது.

இதனால், ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து நெடுஞ்சாலையில் தாறுமாறாக ஓடியது. இதனால், பேருந்தில் இருந்த பயணிகள் கூச்சலிட்டனர். இந்த சமயத்தில் ஓட்டுநர் சரவணன் தனது சாமார்த்தியத்தால் பிரேக் பிடித்து பேருந்தை சாலை ஓரமாக நிறுத்தினார். இதன் பின்னர், அவர் இருக்கையிலேயே மயங்கி விழுந்தார். உடனே பேருந்தில் இருந்த பயணிகள் அவருக்கு முதலுதவி அளித்தனர்.

தொடர்ந்து, 108 ஆம்புலன்ஸ் தகவல் கொடுத்து, சேலம் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு மருத்துவர்கள் அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளித்தனர். இருப்பினும், அவர் சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இச்சம்பவம் தொடர்பாக சூரமங்கலம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதற்கிடையில், பேருந்தில் பயணம் செய்த பயணிகள் அனைவரும் மற்ற பேருந்துகளில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். தனக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டபோதும், பயணிகளின் உயிர்களை காப்பாற்றிய ஓட்டுநரின் இத்தகையை செயல் பயணிகளிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த சில மாதங்களாக பேருந்து ஓட்டுநர்கள் மாரடைப்பால் உயிரிழக்கும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. முன்னதாக, கடந்த ஜூலை 17 ஆம் தேதி தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூரில் இருந்து உடன்குடி நோக்கி சென்றுக் கொண்டிருந்த அரசு பேருந்து ஓட்டுநருக்கு திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு, பேருந்து சாலையோரம் இருந்த மின் கம்பத்தில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. ஓட்டுநர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்த நிலையில், வட மாநில இளைஞர் ஒருவர் படுகாயமடைந்தார். ஆனால், அதிஷ்டவசமாக பேருந்தில் பயணம் செய்த 80-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் உயிர் தப்பியது குறிப்பிடத்தக்கது.

