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4 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநர் போக்ஸோவில் கைது

தலைமறைவாக முயன்ற சங்கரை போலீசார் அதிரடியாக மடக்கிப் பிடித்துக் கைது செய்தனர். பின்னர் அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, கோவை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.

ஆர்2 பேரூர் காவல் நிலையம்
ஆர்2 பேரூர் காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 7:44 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: 4 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த அரசு பேருந்து ஓட்டுநரை பேரூர் மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

​கோவை மாவட்டம், தொண்டாமுத்தூரில் உள்ள வஞ்சியம்மன் நகரை அடுத்துள்ள திருமுருகன் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சங்கர் (36). இவர் அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தில் பேருந்து ஓட்டுநராகப் பணியாற்றி வருகிறார்.

இந்நிலையில், ஓட்டுநர் சங்கர் இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னர் பக்கத்து ஊரில் உள்ள தனது நெருங்கிய உறவினர் ஒருவரின் வீட்டிற்குச் சென்றுள்ளார். அப்போது அந்த உறவினரின் வீட்டுக்கு வெளியே அதே பகுதியைச் சேர்ந்த 4 வயது சிறுமி ஒருவர் விளையாடிக் கொண்டிருந்துள்ளார்.

​சிறுமி தனியாக விளையாடிக் கொண்டிருப்பதை நோட்டமிட்ட ஓட்டுநர் சங்கர், அக்குழந்தைக்கு ஆசை வார்த்தைகளைக் கூறி, ரகசியமாக வீட்டிற்குள் அழைத்துச் சென்று அவருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார். இதனால் பயந்து போன அந்தச் சிறுமி அழுது கொண்டே தனது பெற்றோரிடம் சென்று சம்பவம் குறித்து கூறியுள்ளார்.

​இதைக் கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த சிறுமியின் பெற்றோர், உடனடியாக பேரூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். புகாரைப் பெற்றுக்கொண்ட போலீசார், அரசு பேருந்து ஓட்டுநர் சங்கர் மீது போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.

​இதனைத் தொடர்ந்து தலைமறைவாக முயன்ற சங்கரை போலீசார் அதிரடியாக மடக்கிப் பிடித்துக் கைது செய்தனர். பின்னர் அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, கோவை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர். கோவையில் அரசு பேருந்து ஓட்டுநர் ஒருவரே குழந்தைக்குப் பாலியல் தொல்லை கொடுத்துக் கைது செய்யப்பட்ட இந்த சம்பவம், அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

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இளம் பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றச் சம்பவங்களை தடுக்க, ஆளும் தவெக அரசு புதிதாக சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையைத் தொடங்கி வைத்துள்ளது. இருப்பினும், அவ்வப்போது பாலியல் சீண்டல்கள் தமிழ்நாட்டில் ஆங்காங்கே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன.

சமீபத்தில் சென்னை பல்லாவரத்தை அடுத்த அனாகபுத்தூரில் சொந்த மாமனாரே 28 வயதுக்கு பெண்ணுக்கு பாலியல் சீண்டல் கொடுத்தற்காக, அப்பெண்ணால் அடித்தே கொல்லப்பட்டார். இந்த சம்பவத்தின் அதிர்வலைகள் ஓய்வதற்குள்ளாக மற்றுமொரு கொடூர சம்பவம் கோவையில் அரங்கேறியிருப்பது பொதுமக்களை அதிர்ச்சி அடைய வைக்கும் வகையில் உள்ளது.

TAGGED:

போக்ஸோ வழக்கில் ஓட்டுநர் கைது
GOVERNMENT BUS DRIVER ARRESTED
POCSO ACT
SEXUAL HARASSMENT
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