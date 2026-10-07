வள்ளியூரில் அரசு பேருந்து நடத்துநர் அடித்து கொலை: 5 பேர் கைது
நடத்துநரின் மனைவி அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் வள்ளியூர் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : October 7, 2026 at 1:40 PM IST
திருநெல்வேலி: வள்ளியூரில் அரசு பேருந்து நடத்துநர் அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் 5 பேரை காவல் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூர் சந்தன மாரியம்மன் கோயில் தெருவை சேர்ந்தவர் சிவசுப்பிரமணியன் (வயது 51). இவர் நெல்லை அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் நடத்துநராக பணியாற்றி வந்தார். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் (அக்டோபர் 5) வேலை முடித்துவிட்டு வீட்டிற்கு வந்து கொண்டிருந்த நடத்துநர் சிவசுப்பிரமணியத்தை அவரது நண்பர்கள் மது அருந்துவதற்காக இரு சக்கர வாகனத்தில் அழைத்து சென்றதாக கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, அன்று இரவு சிவசுப்பிரமணியத்தை இரு சக்கர வாகனத்திலேயே கொண்டு வந்து வீட்டில் விட்டு சென்றுள்ளனர். அப்போது நடத்துநர் சிவசுப்பிரமணியத்தின் உடலின் பல்வேறு இடங்களில் கம்புகளை கொண்டு தாக்கியதற்கான தழும்புகள் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதை அடுத்து அவரது மனைவி, சிவசுப்பிரமணியத்தை வள்ளியூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளார்.
தனியார் மருத்துவமனையில் நடத்துநருக்கு காயத்திற்கான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அவரை மீண்டும் வீட்டிற்கு அழைத்து வந்துள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து நேற்று (அக்டோபர் 6) சிவசுப்பிரமணியனுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போனதால் அவரை மீண்டும் வள்ளியூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றதாக கூறப்படுகிறது.
அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், மேல் சிகிச்சைக்காக வள்ளியூர் அரசு மருத்துவமனையில் இருந்து நாகர்கோவில் ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிவசுப்பிரமணியத்தை அனுப்பி வைத்துள்ளனர். ஆனால், ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே நடத்துநர் சிவசுப்பிரமணியன் உயிரிழந்தார்.
இது தொடர்பாக அவரது மனைவி வள்ளியூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அந்த புகாரின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் சந்தேக மரணம் என வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.
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காவல் துறையினரின் விசாரணைக்கு பின்னர், சிவசுப்பிரமணியனின் நண்பர்களான முத்துகிருஷ்ணன் (வயது 45), சுதன் (வயது 29) உள்ளிட்ட ஐந்து பேரை கைது செய்து நடத்துநர் சிவசுப்பிரமணியன் கொலை சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதனிடையே உயிரிழந்த சிவசுப்பிரமணியத்தின் முதுகு பகுதியில் பெரும் காயங்கள் இருப்பது போன்ற வீடியோ காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.