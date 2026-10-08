அரசு ஊழியர்களுக்கு 'செக்' - சொத்து விவரங்களை சமர்பிக்காவிட்டால் பதவி உயர்வு இல்லை
நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் விவரங்களை தாக்கல் செய்யாதது, தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர்களுக்கான நடத்தை விதிகள், 1973-ஐ மீறிய செயலாகக் கருதப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டு உள்ளது.
Published : October 8, 2026 at 1:40 PM IST
சென்னை: அரசு ஊழியர்கள் தங்களின் சொத்து மற்றும் கடன் விவரங்களை ஒருங்கிணைந்த நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மை அமைப்பு (IFHRMS) தளத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இது குறித்து தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் இன்று வெளியிட்டுள்ள சுற்றறிக்கையில், 'தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர்களுக்கான நடத்தை விதிகள் 1973-ல் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தத்தின் அடிப்படையில், அரசு ஊழியர்கள் தங்களிடம் உள்ள அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துகள், கடன்கள் மற்றும் இதர பொறுப்புகள் குறித்த விவரங்களை ஆண்டுதோறும் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
அதன்படி, ஒருங்கிணைந்த நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மை அமைப்பான IFHRMS இணையதளத்தில் சொத்துகள் மற்றும் கடன்கள் குறித்த விவரங்களை ஆன்லைனில் தாக்கல் செய்வதற்கான வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதில், படிவம்-I-ல் நிலம், கட்டடம், அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பு, தனி வீடு உள்ளிட்ட அசையா சொத்துகளின் விவரங்களையும், படிவம்-II இல் நகை, வங்கி வைப்புகள், இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் உள்ளிட்ட அசையும் சொத்துகளின் விவரங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும்.
மேலும், படிவம்-III-ல் கடன்கள் மற்றும் இதர பொறுப்புகள் குறித்த விவரங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும். அனைத்து இந்தியப் பணி அலுவலர்களை தவிர்த்து, தங்களது நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு ஊழியர்களும் 2025 டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி நிலவரப்படி உள்ள சொத்துகள் மற்றும் கடன்கள் குறித்த அறிக்கையை 2026 அக்டோபர் 31 ஆம் தேதிக்குள் IFHRMS மூலம் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அறிக்கையை தாக்கல் செய்யும் முன்பு மூன்று படிவங்களிலும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள விவரங்களை சரி பார்த்து, தேவையான திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். பின்னர், அறிவிப்பை உறுதி செய்து அறிக்கையை இறுதியாக சமர்ப்பிக்க வேண்டும். தாக்கல் செய்த அறிக்கையை பதிவிறக்கம் செய்து பதிவாக வைத்துக் கொள்ளலாம்.
இனி வரும் காலங்களில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி நிலவரப்படி உள்ள சொத்துகள் மற்றும் கடன்கள் குறித்த அறிக்கையை, அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 31 ஆம் தேதிக்குள் IFHRMS மூலம் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
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அதன்படி, 2026 டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி நிலவரப்படி உள்ள சொத்துகள் மற்றும் கடன்கள் குறித்த அறிக்கையை 2027 மார்ச் 31 ஆம் தேதிக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அரசு ஊழியர்களின் IFHRMS பயனர் அடையாள எண் மற்றும் கடவுச்சொல்லை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும். சொத்து மற்றும் கடன் விவரங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்ட தேதி, ஊழியர்களின் ஆண்டு ரகசிய அறிக்கையில் குறிப்பிடப்படும்.
மேலும், சொத்து மற்றும் கடன் விவரங்களை தாக்கல் செய்திருப்பது பதவி உயர்வுக்கான தேர்வுப் பட்டியல் தயாரிப்பின் போதும் கருத்தில் கொள்ளப்படும். நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் விவரங்களை தாக்கல் செய்யாதது, தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர்களுக்கான நடத்தை விதிகள், 1973-ஐ மீறிய செயலாகக் கருதப்படும்' என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.