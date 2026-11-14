பள்ளி மாணவனுக்கு பாலியல் தொல்லை; ஆசிரியர் போக்சோவில் கைது
பெற்றோர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் மாணவனுக்குப் பாலியல் தொல்லை அளிக்கப்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது.
Published : November 14, 2026 at 5:56 PM IST
திருநெல்வேலி: பாளையங்கோட்டையில் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் எட்டாம் வகுப்பு மாணவனுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த ஆசிரியரை காவல்துறையினர் போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்தனர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டையில் அரசு உதவிப் பெறும் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இப்பள்ளியில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைப் பூர்வீகமாகக் கொண்ட அருள் பாக்கியம் என்பவர், ஆசிரியராக பணியாற்றி வந்தார். இப்பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்குப் பாடம் நடத்தி வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், இவர் அப்பள்ளியில் எட்டாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவனிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான அந்த மாணவன், வீட்டிற்குச் சென்றதும் இது குறித்து தனது பெற்றோரிடம் தெரிவித்துள்ளான்.
இதனைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர், உடனடியாக இதுகுறித்து பாளையங்கோட்டை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.
அதனையடுத்து, பெற்றோர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் ஆசிரியர் அருள் பாக்கியத்திடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில் மாணவனுக்குப் பாலியல் தொல்லை அளிக்கப்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது.
தொடர்ந்து, ஆசிரியர் அருள் பாக்கியம் மீது குழந்தைகளைப் பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து பாதுகாக்கும் போக்சோ சட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து நேற்று (நவ.13) இரவு அருள் பாக்கியத்தை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
பள்ளி மாணவனுக்கு ஆசிரியரே பாலியல் தொல்லை அளித்த சம்பவம் அப்பகுதி பெற்றோர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.