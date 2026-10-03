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பணம் கொடுத்து வாங்கிய வீட்டை விட்டு வெளியேற சொல்வதா? கானகம் வீட்டுவசதி வாரியக் குடியிருப்புவாசிகள் போர்க்கொடி

"அதிகாரிகள் அடிக்கடி நேரில் வந்து வீடுகளை காலி செய்ய சொல்லி, எங்களை மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்குகின்றனர். என்ன நடந்தாலும் நாங்கள் வீடுகளை காலி செய்ய மாட்டோம்" எனக் குடியிருப்புவாசிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

தரமணி கானகம் வீட்டு வசதி வாரிய வீடுகள்
தரமணி கானகம் வீட்டு வசதி வாரிய வீடுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 7:14 PM IST

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"அரசாங்கம் மூலம் விற்கப்பட்ட வீடுகளை தானே நாங்கள் வாங்கி இருக்கிறோம். அப்படியிருக்கும் போது, இன்று திடீரென வந்து எங்களை காலி செய்ய சொன்னால் நாங்கள் எங்கே போவோம்? முதல்வர் விஜய்யின் காதுகளுக்கு எங்கள் குரல் கேட்க விடாமல் அதிகாரிகள் தடுக்கின்றனர். அவரது காதுகளுக்கு எங்கள் குரல் எட்டினால் போதும். அவர் எங்களுக்கு நல்லது செய்வார்" என நா தழுதழுக்க கூறுகின்றனர் 'கானகம் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு' வாசிகள்.

வீட்டு வசதி வாரியத்தில் குடியிருப்பவர்களுக்கு ஏன் இந்த நிலைமை? சொந்த வீடு வாங்கியவர்களை ஏன் அரசாங்கம் வெளியேற்ற பார்க்கிறது? அது பற்றி விவரிக்கிறது இந்த கட்டுரை தொகுப்பு.

அரசாங்கம் கட்டிக் கொடுத்த வீடுகள்

1990-91ஆம் ஆண்டுகளில் சென்னை தரமணி கானகம் பகுதியில் வீட்டுவசதி வாரியத்தால் 480 வீடுகள் கட்டப்பட்டன. பின்னர் 1998-ல் LIG திட்டத்தின் கீழ் (குறைந்த வருவாய் பிரிவினர்) ரூ.1,48,160 என்ற விலையில் பொதுமக்களுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டன. அரசாங்கமே கட்டிக் கொடுக்கும் வீடுகள் என்பதால் இவற்றை பொதுமக்களும் தயக்கமின்றி வாங்கினர்.

தரமணி கானகம் பகுதியில் உள்ள வீட்டுவசதி வாரிய வீடுகள்
தரமணி கானகம் பகுதியில் உள்ள வீட்டுவசதி வாரிய வீடுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கொடுக்கப்படாத கிரையப்பத்திரம்

இதில் பலர் முழுத்தொகையையும், சிலர் தவணை முறையில் மாதாந்திர தொகையும் செலுத்தி இந்த வீடுகளை வாங்கினர். எனினும், யாருக்கும் அப்பொழுது பட்டா வழங்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. தவணை முறையில் வீடு வாங்கியவர்கள், முழு பணத்தையும் செலுத்திய பின்னர் அனைவருக்கும் சேர்த்து பட்டா வழங்கப்படும் என அதிகாரிகள் கூறியதாக தெரிகிறது.

இதனிடையே, கடந்த 2008-ஆம் ஆண்டுவாக்கில் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் சார்பில் வீடு வாங்கியவர்களுக்கு கிரையப்பத்திரங்கள் கொடுக்கப்பட்டன. எனினும், பாதியிலேயே கிரையப்பத்திரம் கொடுப்பதும் திடீரென நிறுத்தப்பட்டது.

சேதமடைந்த வீடுகள்

இதனால் பலருக்கு இன்னமும் கிரையப்பத்திரம் கிடைக்கவில்லை. வருடங்கள் உருண்டோடியதில் அந்த வீட்டுவசதி வாரியக் குடியிருப்பில் உள்ள அனைத்து வீடுகள் சேதமடைந்தன.

தரமணி கானகம் பகுதியில் உள்ள வீட்டுவசதி வாரிய வீடுகள்
தரமணி கானகம் பகுதியில் உள்ள வீட்டுவசதி வாரிய வீடுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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காலி செய்ய சொல்லும் அதிகாரிகள்

இதன் தொடர்ச்சியாக, கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு இங்கு ஆய்வு செய்த அரசு அதிகாரிகள், இந்த வீடுகள் வசிக்க உகந்ததல்ல என்றும், உடனடியாக காலி செய்து தருமாறும் தெரிவித்தனர். இதனால் 250-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள், சொந்த வீடு இருந்தும் வாடகை வீடுகளுக்கு செல்ல நேர்ந்தது. பலர் அங்கேயே தங்கியுள்ளனர். இதுதொடர்பாக பல்வேறு சட்டப்போராட்டங்களையும் குடியிருப்பு வாசிகள் நடத்தி வரும் போதிலும், பெரிய அளவில் இந்த விவகாரம் வெளியே தெரியவில்லை.

வாழத் தகுதியற்றதாக மாறிய வீடுகள்

இந்நிலையில், சிதலமடைந்து கிடக்கும் தரமணி 'கானகம் தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியக் குடியிருப்பின்' தற்போதைய நிலை குறித்தும், குடியிருப்பு வாசிகளின் கோரிக்கைகள் குறித்தும் 'ஈ.டிவி பாரத் தமிழ்நாடு' ஊடகத்துக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, உடனடியாக அந்தப் பகுதிக்கு சென்றோம். குடியிருப்பை பார்த்ததும் அதிர்ச்சியில் உறைந்து விட்டோம். அந்த அளவுக்கு வீடுகள் மோசமாக சிதிலமடைந்து இருந்தன.

தரமணி கானகம் பகுதியில் உள்ள வீட்டுவசதி வாரிய வீடுகள்
தரமணி கானகம் பகுதியில் உள்ள வீட்டுவசதி வாரிய வீடுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கட்டடங்களின் சுவர்கள் பெயர்ந்து ஜன்னல்கள், கதவுகள் படிகட்டுகள் அனைத்தும் உடைந்து மக்கள் வசிப்பதற்கே தகுதியற்ற இடமாக காட்சியளிக்கிறது அந்த குடியிருப்பு. குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் குழாய்கள் கசிந்த நிலையிலும், எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் கட்டடம் இடிந்து விழலாம் என்ற நிலையிலும் உள்ளது.

ஓட்டம் பிடித்த அரசு அதிகாரிகள்

இது ஒருபுறம் இருக்க, நாம் அந்த இடத்தில் சென்று ஆய்வு செய்து கொண்டிருந்த போது, குடியிருப்பில் வசிப்பவர்களை காலி செய்ய சொல்வதற்காக வந்த அரசு அதிகாரிகள், நம்மை பார்த்ததும் ஓட்டம் பிடித்தனர். இதைப் பார்த்த குடியிருப்புவாசிகள், "உங்களிடம் தவறு இல்லை என்றால் ஏன் ஓடுகிறீர்கள்? எனக் கூறி அதிகாரிகளை முற்றுகையிட முயன்றனர். இருப்பினும், அரசு அதிகாரிகள் அங்கிருந்து சென்றனர்.

தரமணி கானகம் பகுதியில் உள்ள வீட்டுவசதி வாரிய வீடுகள்
தரமணி கானகம் பகுதியில் உள்ள வீட்டுவசதி வாரிய வீடுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நாங்கள் என்ன ஆக்கிரமிப்பாளர்களா?

இதுகுறித்து பேசிய தரமணி கானகம் TNHB குடியிருப்பு நலச் சங்கத்தின் தலைவர் சாரதா கூறுகையில், "பல ஆண்டுகளாக இந்த குடியிருப்பில் வசித்து வருகிறோம். இது எங்களின் சொந்த வீடு. அதுவும் அரசாங்கத்திடம் இருந்து வாங்கிய சொந்த வீடு. அப்படியிருக்கையில், குடியிருப்பில் வசிக்கும் எங்களை வலுக்கட்டாயமாக காலி செய்ய சொல்லி அதிகாரிகள் தொடர்ந்து துன்புறுத்துகிறார்கள்.

எல்.ஐ.ஜி (LIG) திட்டத்தின் கீழ் நாங்கள் இந்த வீடுகளை வாங்கினோம். ஆனால், பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்தோருக்கான (EWS) இலவச வீடுகள் திட்டத்தின் கீழ் நாங்கள் வீடு வாங்கியதை போல காண்பித்து, எங்களை காலி செய்ய சொல்வது எந்த வகையில் நியாயம்? தமிழக அரசின் வீட்டுவசதி வாரியத்திடம் முறையாக பணம் செலுத்தி, வீடு வாங்கிய எங்களை 'ஆக்கிரமிப்பாளர்கள்' எனக் கூறி வெளியேறச் சொல்வது வேதனையாக இருக்கிறது.

கானகம் வீட்டுவசதி வாரியக் குடியிருப்புவாசிக பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

சாகும் வரை வெளியேற மாட்டோம்

இதுதொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் நாங்கள் தொடர்ந்துள்ள வழக்கு, நிலுவையில் இருக்கிறது. அப்படியிருக்கையில், அதிகாரிகள் அடிக்கடி நேரில் வந்து வீடுகளை காலி செய்ய சொல்லி, எங்களை மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்குகின்றனர். என்ன நடந்தாலும் நாங்கள் வீடுகளை காலி செய்ய மாட்டோம். எங்களின் இந்தக் குடியிருப்புப் பகுதியிலேயே புதிதாக 640 சதுர அடியில் வீடு கட்டி எங்களுக்கு தர வேண்டும். இல்லையெனில், நில உரிமையை (பட்டா/UDD) எங்களிடம் தர வேண்டும். அப்படி செய்தால் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம் அல்லது சாகும் வரை இக்குடியிருப்பை விட்டு வெளியேற மாட்டோம்.

எங்களின் வாழ்வாதாரமும், குழந்தைகளின் கல்வியும் இப்பகுதியையே சார்ந்திருப்பதால், நிலுவையில் உள்ள சிவில் வழக்கு முடியும் வரை அதிகாரிகள் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது. இந்த விவகாரத்தில் தமிழக முதல்வர் நேரடியாக தலையிட்டு, எங்களுக்கு உரிய நீதி வழங்க வேண்டும்" எனத் தெரிவித்தார்.

'முதல்வர் மீது நம்பிக்கை உள்ளது'

குடியிருப்புவாசி கிரிஸ்டோபர் கூறுகையில், "பணம் செலுத்தி குடியிருக்கும் அனைவருக்கும் தற்போதைய குடியிருப்பாளர்களின் பெயரிலேயே கிரையப்பத்திரம் (Sale Deed) வழங்க வேண்டும். 15 வருடங்களுக்கு முன்பே வீட்டை விற்று சென்ற பழைய உரிமையாளர்களை அழைத்து வரச் சொல்வது எல்லாம் நியாயமே கிடையாது. தற்போது வசிப்பவர்களுக்கே கிரையப் பத்திரம் வழங்கி, வருவாய்த் துறை மூலம் பட்டா பெற அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

முன்பு 1.48 லட்சம் ரூபாய் செலுத்தி பெறப்பட்ட இந்த இடங்களின் மதிப்பு, தற்போது பல கோடிகளை எட்டியுள்ளது. எனவே, தங்களுக்கு இதே இடத்தில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய சுமார் 640 சதுர அடியில் LIG மாடலில் புதிய வீடுகளைக் கட்டித் தர வேண்டும் அல்லது மாற்று இடம் வழங்க வேண்டும். முதல்வரின் காதுகளுக்கு எங்களின் வேதனைக் குரல்கள் செல்ல வேண்டும். அவரது கவனத்துக்கு சென்றால் எங்களுக்கு விடிவுகாலம் பிறக்கும் எந்ற நம்பிக்கை உள்ளது" எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

வீட்டு வசதி வாரியம்
குடியிருப்புவாசிகள்
கானகம் குடியிருப்பு வாசிகள்
TNHB

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