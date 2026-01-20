ETV Bharat / state

புத்தாண்டின் முதல் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர்: வந்த வேகத்தில் வெளியேறிய ஆளுநர்

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக, இதே போல தேசிய கீதம் இசைக்கப்படவில்லை எனக் கூறி, ஆளுநர் ரவி தனது உரையை நிகழ்த்தாமல் வெளியேறியது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி - கோப்புப் படம்
ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி - கோப்புப் படம் (X/@rajbhavan)
சென்னை: சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரின் முதல் நாளான இன்று, தேசிய கீதம் இசைக்கப்படவில்லை எனக் கூறி ஆளுநர் ரவி தனது உரையை புறக்கணித்துவிட்டு வெளியேறினார்.

கடந்த 2 ஆண்டுகளாகவே, சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரில் தனது உரையை ஆளுநர் ரவி புறக்கணித்து வந்தார். கூட்டத்தொடர் தொடங்கும்போது, தேசிய கீதம் இசைக்கப்படாததால், தனது உரையை புறக்கணித்ததாக ஆளுநர் அந்த சமயங்களில் தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில், இன்றைய சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரிலும் வழக்கம் போல தமிழ் தாய் வாழ்த்துப் பாடலே முதலில் இசைக்கப்பட்டது. இதனால் அதிருப்தியடைந்த ஆளுநர், தனது உரையை நிகழ்த்தாமல் வந்த வேகத்திலேயே சட்டப்பேரவையை விட்டு வெளியேறினார்.

தேசிய கீதத்துடனே பேரவை தொடங்க வேண்டும் என்று ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேரவையில் வலியுறுத்தியதாகவும், ஆனால், பேரவை நடவடிக்கையின் படியே தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது என தான் ஆளுநருக்கு எடுத்து கூறியதாகவும் சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்துள்ளார். இதனை ஏற்க மறுத்து ஆளுநர் பேரவையிலிருந்து வெளியேறினார் என்று சட்டப்பேரவையில் அப்பாவு தெரிவித்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், “நூற்றாண்டு கால மரபுகளையும் பாரம்பரியத்தையும் கொண்ட மக்கள் சபையை ஆளுநர் அவமதிக்கும் செயலாக இதை கருதுகிறேன். ஆட்டுக்கு தாடியும்,நாட்டுக்கும் ஆளுநர் தேவையில்லை என அண்ணா கூறினார். அந்த பதவி உள்ளவரை அதற்கான மரியாதையை கொடுக்க அவர் தவறியதில்லை,” என்று பேசினார்.

இதையடுத்து, ஆளுநர் உரையை படிக்கப்பட்டதாக ஏற்கவேண்டும் என முதலமைச்சர் தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார். இந்த தீர்மானம் சட்டப்பேரவையில் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது. மேலும், ஆளுநரின் உரை மட்டுமே அவைக்குறிப்பில் ஏற்றப்படும் என்றும், இன்று நடைபெற்ற மற்ற எந்த நிகழ்வுகளும் அவைக்குறிப்பில் இடம்பெறாது என சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், சட்டப்பேரவையில் இருந்து ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி வெளியேறியதற்கான காரணம் குறித்து, ஆளுநர் மாளிகை விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதில், 13 காரணங்களுக்காக ஆளுநர் உரை நிகழ்த்தாமல் வெளியேறியதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

