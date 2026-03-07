திமுக வெற்றிக்கு முக்கியமானவர் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி: ரவிக்குமார் எம்.பி
தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் கொண்டுவருவதற்காக, உள்துறை அமைச்சகத்தால் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி, வந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்ற முடியாமல் தோல்வி அடைந்துள்ளதாக ரவிக்குமார் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : March 7, 2026 at 9:46 AM IST
விழுப்புரம்: சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 200 இடங்களை பிடித்து மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைக்கும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் மக்களவை உறுப்பினர் ரவிக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
விழுப்புரம் மாவட்ட வளாகத்தில், சிறுவர் பூங்கா அமைக்கப்பட்டு அதில் ஏராளமான நவீன வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இங்கு நாள்தோறும் அதிகளவிலான மாணவர்கள் பல்வேறு போட்டி தேர்வுகளுக்காக படித்து வருகின்றனர்.
மாணவர்கள் படிக்க குடில்கள்
கோடை காலம் என்பதால், அவர்கள் மரத்தடியில் அமர்ந்து படிக்க வேண்டிய சூழல் நிலவியது. இதனை கருத்திற்கொண்டு, விழுப்புரம் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் மாணவர்கள் கல்வி கற்க ஏதுவாக குடில் அமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டன.
அதன் அடிப்படையில் விழுப்புரம் மக்களவை உறுப்பினர் தொகுதி நிதியிலிருந்து, ரூ.9 லட்சம் நிதி ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், அங்கு நான்கு குடில்கள் அமைக்கப்பட்டன.
அதனை மக்களவை உறுப்பினர் ரவிக்குமார் மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் ஷேக் அப்துல் ரகுமான் ஆகியோர்கள் ரிப்பன் வெட்டி, மாணவர்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைத்தனர். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ரவிக்குமார், திமுக கட்சி 200 இடங்களில் வெல்லப்போவது உறுதி எனத் தெரிவித்தார்.
உதவிய ஆர்.என். ரவி
அவர் பேசுகையில், “தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி இங்கிருந்து மேற்கு வங்கத்திற்கு இடம் மாற்றப்பட்டது வரவேற்கத்தக்கது. தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் கொண்டுவருவதற்காக, உள்துறை அமைச்சகத்தால் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி, வந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்ற முடியாமல் தோல்வி அடைந்துள்ளார். இதன் காரணமாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் ஆட்சி அமைவதற்கான முன்னோட்டமாக இதை நான் கருதுகிறேன். தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி 200 இடங்களை பிடித்து ஆட்சி அமைக்கப்போவது உறுதி” என்று தெரிவித்தார்.
மேலும், "திமுக ஆட்சியின் திட்டங்களை மக்கள் மனதில் விதைப்பதற்கு ஆர்.என்.ரவியின் நடவடிக்கைகள் உதவியாக இருந்தது. திமுக வெற்றி பெறுவதற்கு அவர் மறைமுகமாக உதவியுள்ளார்.
|இதையும் படிங்க: வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ரூ.60 உயர்வு
மம்தா பானர்ஜி ஆட்சி செய்யும் மேற்கு வங்க மாநிலத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ள ஆர்.என்.ரவி, அங்கு மம்தாவின் வெற்றிக்காக பாடுபடுவார். தமிழகத்தில் செயல்பட்டதை போல் அங்கும் மாநில அரசுக்கு ஆர்.என்.ரவி இடையூறு தர கூடாது " என தெரிவித்தார்.