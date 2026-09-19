கடற்கரையை சுத்தம் செய்வது ஒருநாள் நிகழ்வல்ல; தினசரி பழக்கமாக மாற வேண்டும் - ஆளுநர் அர்லேக்கர்
கடற்கரை மட்டுமின்றி நமது சுற்றுப்புறம், வீடு மற்றும் நம்மைச் சுற்றியுள்ள அனைத்து இடங்களையும் தூய்மையாக வைத்திருப்பது நமது அன்றாட பழக்கமாக மாற வேண்டும் என ஆளுநர் அர்லேக்கர் கேட்டுக்கொண்டார்.
Published : September 19, 2026 at 3:13 PM IST
சென்னை: கடற்கரையை தூய்மையாக வைத்திருப்பது அரசின் பொறுப்பு மட்டுமல்ல; ஒவ்வொருவரின் பொறுப்பும் என ஆளுநர் அர்லேக்கர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
சென்னை மெரினா கடற்கரையில் ‘Swachh Sagar, Surakshit Sagar 5.0’ எனப்படும் கடற்கரை தூய்மை மற்றும் கடல் பாதுகாப்பு பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக, சர்வதேச கடற்கரை தூய்மை தினத்தையொட்டி சிறப்பு தூய்மைப் பணி நடைபெற்றது.
நாடு முழுவதும் செப்டம்பர் 12 முதல் 19-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் ‘Swachh Sagar, Surakshit Sagar 5.0’ பிரச்சாரத்தின் நிறைவு நாளான இன்று, கடற்கரை தூய்மை, கடல் மாசுபாட்டை குறைத்தல் மற்றும் கடல் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பது குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. சென்னை மெரினாவில் நடைபெற்ற தூய்மைப் பணியில் ரோட்டரி கிளப் தன்னார்வலர்கள், பள்ளி மாணவர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள், இளைஞர்கள் உள்ளிட்டோர் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர்.
கடற்கரை கழிவுகளால் வருத்தம்
அவர்கள் குழுக்களாக இணைந்து மெரினா கடற்கரையில் தேங்கியிருந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் உள்ளிட்ட குப்பைகளை சேகரித்து, கடற்கரையை தூய்மைப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர். கடற்கரையில் சேகரிக்கப்படும் கழிவுகளை முறையாக அகற்றுவதுடன், அவற்றை வகைப்படுத்தி கையாள்வதற்கும் இந்தப் பிரச்சாரத்தில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்திய கடலோரக் காவல்படையினரும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய ஆளுநர், உலகப் புகழ்பெற்ற மெரினா கடற்கரையை சுத்தம் செய்வதற்காக நாம் தனியாக ஒரு நாளை கடைபிடிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருப்பது வருத்தமளிப்பதாக தெரிவித்தார்.
கடற்கரை மட்டுமின்றி நமது சுற்றுப்புறம், வீடு மற்றும் நம்மைச் சுற்றியுள்ள அனைத்து இடங்களையும் தூய்மையாக வைத்திருப்பது நமது அன்றாட பழக்கமாக மாற வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தினார்.
கடற்கரை தூய்மை தினத்தன்று இங்கு கூடியுள்ள இளைஞர்களும், மாணவர்களும், கடற்கரையை சுத்தம் செய்வதன் மூலம் தங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தியை வழங்கியுள்ளதாக ஆளுநர் குறிப்பிட்டார். கடற்கரை தூய்மைப் பணியில் பங்கேற்ற கல்லூரி மாணவர்கள், இளைஞர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்த அவர், இளைஞர்கள் காட்டியுள்ள இந்த வழியை அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார்.
நம் பொறுப்பு
மேலும், கடற்கரையை தூய்மையாக வைத்திருப்பது அரசின் பொறுப்பு மட்டுமல்ல; ஒவ்வொரு தனிநபரின் பொறுப்பும் ஆகும் என ஆளுநர் தெரிவித்தார். இதற்காக அரசு அதிகாரிகளோ, ராஜ்பவனில் இருந்து யாரேனும் வந்து அறிவுறுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும், ‘கடற்கரையை தூய்மையாக வைத்திருப்பது என்னுடைய பொறுப்பு’ என்ற எண்ணம் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார்.
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இளைஞர்கள் நமக்கு வழிகாட்டியுள்ளதாக தெரிவித்த ஆளுநர், கடற்கரை தூய்மையை ஒரு நாள் நிகழ்வாக மட்டும் பார்க்காமல், அதை தினசரி பழக்கமாக மாற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தினார். இறுதியாக, இளைஞர்களுடன் இணைந்து கடற்கரையை தினமும் தூய்மையாக வைத்திருப்போம் என அனைவரும் உறுதியேற்க வேண்டும் என்றும் தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் தெரிவித்தார்.
மத்திய புவி அறிவியல் அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் தேசிய கடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் - NIOT மற்றும் ரோட்டரி கிளப் சார்பில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில், பல்வேறு தரப்பினரும் கலந்து கொண்டனர்.