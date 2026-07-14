தனியார் பள்ளிகளிடம் 100 கோடி ரூபாய் மோசடி வழக்கு | அரசகுமார் மீது பாய்ந்தது குண்டர் சட்டம்
அரசகுமார் மீது இதுவரை புகார் அளிக்காத, ஏமாற்றப்பட்ட பள்ளி நிர்வாகிகளின் விவரங்களையும் திரட்டும் பணியில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
Published : July 14, 2026 at 9:51 PM IST
சென்னை: பல்வேறு தனியார் பள்ளிகளின் நிர்வாகத்திடம் 100 கோடி ரூபாய்க்கு மோசடி செய்து கைது செய்யப்பட்டுள்ள அரசகுமார் மீது குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் சென்னை காவல் துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
சென்னை சாலிகிராமத்தில், 'தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் சங்கம்' என்ற பெயரில் பதிவு செய்யப்படாத அமைப்பை நடத்தி வந்த அரசகுமார், தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், பள்ளித் தரம் உயர்வு, DTCP/CMDA அனுமதிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளை பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பல தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் இருந்து கோடிக்கணக்கில் பணம் பெற்றதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
ஆனால், உறுதியளித்தபடி எந்த அனுமதியையும் பெற்றுத் தராததுடன், பெற்ற பணத்தையும் திருப்பி வழங்காமல், 100 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான தொகையை மோசடி செய்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து அரசகுமாரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். பின்னர் அவரை காவலில் எடுத்து பல்வேறு கோணங்களில் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
இந்த வழக்கில் இதுவரை தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 59 தனியார் பள்ளிகளிடம் இருந்து புகார்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். அந்த 59 பள்ளிகளின் நிர்வாகம் அளித்துள்ள புகார்களில் மட்டும் 7 கோடியே 34 லட்சம் ரூபாய்க்கு அதிகமான தொகை மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.
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விசாரணையில், டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை மூலமாக பல கோடி ரூபாய் பெறப்பட்டிருப்பதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த வழக்கில் முக்கிய தொடர்புடைய நபராக கருதப்படும் முத்துக்குமார் என்பவரை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
கைது செய்யப்பட்ட அரசகுமாரின் 24 வங்கி கணக்குகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, மோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தின் மூலம் எங்கெங்கு சொத்துகள் வாங்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
மேலும், இதுவரை புகார் அளிக்காத, ஏமாற்றப்பட்ட பள்ளி நிர்வாகிகளின் விவரங்களையும் திரட்டும் பணியில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், சென்னை காவல்துறையினர் ஏற்கெனவே கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் அரசகுமார் மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். தொடர்ச்சியாக பல்வேறு தனியார் பள்ளிகள் அரசகுமார் மீது புகார் அளித்து வரும் நிலையில் இந்த நடவடிக்கையை சென்னை காவல்துறையினர் எடுத்துள்ளனர்.