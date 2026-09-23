'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்த வழக்கு: படத்தொகுப்பாளர் மீதான குண்டர் சட்டம் ரத்து
விஜய் நடித்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் சட்ட விரோதமாக வெளியான நிலையில், கே.வி.என்.புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் அளித்த புகாரின் பேரில், 10க்கும் பேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
Published : September 23, 2026 at 2:35 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் நடித்த ஜனநாயகன் படத்தை சட்டவிரோதமாக இணையதளத்தில் வெளியிட்டதாக கைதான உமா சங்கர் மீது போடப்பட்ட குண்டர் தடுப்பு சட்ட உத்தரவை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியை தொடங்கியவுடன், தனது கடைசி படம் என அறிவித்து நடித்த ’ஜனநாயகன்’ படம் 2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 9ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், படத்தில் ராணுவம் சார்ந்த விஷயங்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும், மேலும் மத நல்லிணக்கத்திற்கு ஊறு விளைவிக்கும் வகையில் காட்சிகள் இடம்பெற்றிருப்பதாகவும், படத்தை மறு ஆய்வு குழுவுக்கு அனுப்பி, சென்சார் போர்டு உத்தரவிட்டது.
தொடர்ந்து நீதிமன்ற உத்தரவின்படி வழக்கு தணிக்கை வாரியத்தின் பரிசீலனையில் இருந்த நிலையில், ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி சட்டவிரோதாமாக இணையதளத்தில் சிலரால் வெளியிடப்பட்டது. இதுதொடர்பாக படத்தை தயாரித்த கே.வி.என்.புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் அளித்த புகாரின் பேரில், 21 பேர் மீது சைபர் கிரைம் காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்து, பத்துக்கும் மேற்பட்டோரை கைது செய்தனர். அதில், படத்தொகுப்பாளர் என உமாசங்கர் என்பவர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அவரை குண்டர் சட்டத்தில் அடைத்து சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் ஜூலை 30ஆம் தேதி உத்தரவிட்டார்.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, உமாசங்கரின் சகோதரி ரேணுகாதேவி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஆட்கொணர்வு மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனு நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமார், கே.ராஜசேகர் அடங்கிய அமர்வில் விசரணைக்கு வந்த போது, காவல்துறை தரப்பில், ஜனநாயகன் படம் வெளியவதற்கு முன்பே படத்தை சட்டவிரோதமாக வெளியிட்டதில் உமாசங்கருக்கு முக்கிய பங்கு உள்ளதால், குண்டர் சட்டத்தை ரத்து செய்யக் கூடாது என வாதிடப்பட்டது.
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தொடர்ந்து ரேணுகாதேவி தரப்பில், தனது சகோதரர் தி.நகரில் உள்ள பிரபல துணிக்கடையில் மேலாளராக பணியாற்றுகிறாரே தவிர, சினிமா தொடர்புடைய படத்தொகுப்பு பணிகளில் எதிலும் ஈடுபடல்லை.
காவல் ஆணையர் மனதை செலுத்தாமல், இயந்திர தனமாக சகோதரரை தடுப்பு காவலில் சிறையில் அடைக்க உத்தரவிட்டதால், குண்டர் தடுப்பு காவல் உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என வாதிடப்பட்டது. இதனை ஏற்ற நீதிபதிகள், ஜனநாயகன் படக் கசிவு விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள உமா சங்கரை குண்டர் சட்டத்தில் சிறையில் அடைத்த உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டனர்.