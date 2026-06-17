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திருச்சி சூர்யா, யூடியூபர் முக்தார் மீது பாய்ந்த 'குண்டாஸ்' - பெண்களை இழிவுபடுத்தியதால் நடவடிக்கை

இருவரும் தொடர்ந்து இது போன்று குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டு வருவதால், இவர்களை குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்க மத்திய குற்றப்பிரிவு, சைபர் கிரைம் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் பரிந்துரை செய்துள்ளார்.

யூடியூபர் முக்தார் - திருச்சி சூர்யா
யூடியூபர் முக்தார் - திருச்சி சூர்யா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 17, 2026 at 12:50 PM IST

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சென்னை: யூடியூப் சேனலில் பெண்ணை இழிவுப்படுத்தி காணொளி வெளியிட்டு அவதூறு பரப்பியதாக கைது செய்யப்பட்ட முன்னாள் பாஜக நிர்வாகி திருச்சி சூர்யா, யூடியூபர் முக்தார் ஆகிய இருவர் மீதும் குண்டர் சட்டம் பாய்ந்துள்ளது.

பிரபல கார்-பைக் ரேசரும், நடிகையுமான அலிசா அப்துல்லா, தமிழ்நாடு பா.ஜ.க-வில் இளைஞர் விளையாட்டு மேம்பாட்டு பிரிவு மாநில செயலாளராக பொறுப்பு வகித்து வருகிறார். இதற்கிடையே, பிரசவத்திற்காக இவர் கடந்த ஒரு வருடமாக அரசியல் நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளாமல் இருந்து வந்தார்.

இந்நிலையில் அலிசா அப்துல்லா, ஜூன் 3-ஆம் தேதி சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு புகார் ஒன்றை அளித்தார். அதில், யூடியூபர் முக்தார், முன்னாள் பா.ஜ.க நிர்வாகியான திருச்சி சூர்யா ஆகியோர் தன்னை பற்றியும், தனக்கு பிறந்த இரட்டை குழந்தைகளை பற்றியும் அவதூறாக பேசியதாகவும் கூறியுள்ளார். மேலும், பெண்கள் குறித்து தொடர்ந்து அவதூறாக பேசி வருவதால், அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த புகாரின் அடிப்படையில், சென்னை தெற்கு மண்டல சைபர் கிரைம் காவல் துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம், அவதூறு பரப்புதல், பெண்ணின் கண்ணியத்திற்கு களங்கம் விளைவித்தல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.

கைது நடவடிக்கை

இந்நிலையில், அலிசா அப்துல்லா புகார் அளித்த மறுநாளே சென்னை தெற்கு மண்டல சைபர் கிரைம் காவல் துறையின் தனிப்படை சூர்யாவை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தது.

தொடர்ந்து, தலைமறைவாக இருந்த யூடியூபர் முக்தாரை ஜூன் 9 அன்று கர்நாடக மாநிலத்தில் கைது செய்த சைபர் கிரைம் காவல் துறையினர், அவரை சென்னை அழைத்து வந்து விசாரணைக்கு பிறகு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

முக்தார் மீது ஏற்கனவே 2 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவர் இது போன்று தொடர்ந்து சமூக வலைதளங்களில் அவதூறாக பேசி வருவதால், இவர் மீது 20-க்கும் மேற்பட்ட புகார்கள் பெறப்பட்டு விசாரணை செய்யப்பட்டு வருவதாக சைபர் கிரைம் காவல்துறை தெரிவித்தனர்.

குண்டர் தடுப்புச் சட்டம்

மேலும், இருவரும் தொடர்ந்து இது போன்று குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டு வருவதால் மத்திய குற்றப்பிரிவு, சைபர் கிரைம் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் பரிந்துரை செய்தார். இதனையடுத்து திருச்சி சூர்யா மற்றும் முக்தார் அகமது ஆகிய இருவரையும் குண்டர் தடுப்பு காவல் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க சென்னை காவல் ஆணையாளர் அமல்ராஜ் உத்தரவிட்டார். குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதால், இவர்களால் ஒரு ஆண்டுக்கு ஜாமீனில் வெளியே வர முடியாது.

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முன்னதாக, “தனது புகார் மீது உடனடி கவனம் செலுத்தி நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்ட தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மற்றும் காவல்துறையினருக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பெண்களின் பாதுகாப்பு குறித்து தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வரும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய், தனது வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தமும், பொறுப்பும் இருப்பதை இந்த சம்பவத்தின் மூலம் நிரூபித்து உள்ளார்” என அலிசா அப்துல்லா சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

குண்டர் தடுப்புச் சட்டம்
TRICHY SURYA CASE
MUKTHAR AHMAD CASE
CASES AGAINST YOUTUBERS
TRICHY SURYA MUKTHAR GOONDAS ACT

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