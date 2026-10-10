கூடுவாஞ்சேரியில் பெண் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கு: கணவன், மனைவி மீது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்தது
பெண் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் அசாம் மாநிலத்தை சேர்ந்த தம்பதி மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : October 10, 2026 at 7:50 PM IST
சென்னை: கூடுவாஞ்சேரியில் பெண் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட கணவன், மனைவி இருவரையும், குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்க தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி ஆக்ரா ரயில் நிலையம் சென்றடைந்த தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் பொதுப்பெட்டியில் கேட்பாரற்று கிடந்த ஒரு சூட்கேஸிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசவே, பயணி அளித்த தகவலின் பேரில் ரயில்வே போலீசார் அதை சோதனையிட்டனர். அதில், மனித உடற்பாகங்கள் இருந்ததையடுத்து போலீசார் விசாரணையை தொடங்கினர்.
சி.சி.டி.வி-யில் சிக்கிய கொலையாளிகள்
அந்த சூட்கேஸினுள் வைக்கப்பட்டிருந்த உடற்பாகங்கள் சென்னையைச் சேர்ந்த ஜவுளிக்கடை கவரால் சுற்றப்பட்டிருந்ததையடுத்து, வழக்கின் விசாரணை சென்னை நோக்கித் திரும்பியது.
இதையடுத்து சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்டிருந்த நூற்றுக்கணக்கான சி.சி.டி.வி கேமரா காட்சிகளை ரயில்வே போலீஸார் ஆய்வு செய்தனர். அப்போது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து சிவப்பு நிற சூட்கேஸ் ஒன்றை கொண்டுவந்த காட்சிகள் போலீஸாருக்கு கிடைத்தன. அதன் அடிப்படையில், கூடுவாஞ்சேரி மசூதி தெருவில் உள்ள ஒரு வீட்டில் சோதனை நடத்தினர்.
அப்போது, அந்த வீட்டில் பிரியாணி தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் பெரிய பாத்திரத்தில் மனித சதைப் பகுதிகள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் கொலை செய்யப்பட்டவர் ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஹயாத்துன் நிஷா(38) என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இந்தக் கொலை தொடர்பாக அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மணிக் உத்தீன் லஸ்கர் (22) மற்றும் அவரது மனைவி பகவதி மாஜி ஆகிய இருவரையும் கூடுவாஞ்சேரி போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் திருமணத்தை மீறிய உறவு காரணமாக இந்த கொலை நடைபெற்றதும் தெரியவந்தது. பின்னர் இருவர் மீதும் கொலை வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.
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இந்நிலையில் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட இருவர் மீதும் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையர் உத்தரவிட்டார். இதற்கான உத்தரவு நகல்களை கூடுவாஞ்சேரி காவல் ஆய்வாளர் கோவிந்தராஜ், புழல் சிறை அதிகாரிகளிடம் வழங்கினார். இதனையடுத்து மணிக் உத்தீன் லஸ்கர் மற்றும் பகவதி மாஜி ஆகிய இருவரும் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.