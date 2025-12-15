ETV Bharat / state

கஞ்சா வழக்கு குற்றவாளிகள் 3 பேர் மீது பாய்ந்தது குண்டர் சட்டம்

கோவையில் கஞ்சா வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட 3 குற்றவாளிகள் மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டம் பாய்ந்தது.

கிணத்துக்கடவு காவல் நிலையம்
கிணத்துக்கடவு காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
கோயம்புத்தூர்: மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவின்பேரில் கஞ்சா வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட 3 குற்றவாளிகள் மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டம் பாய்ந்தது.

கோவை மாவட்டம், கிணத்துக்கடவு பகுதிகளில் ஏராளமான கல் குவாரிகள், தென்னை நார் தொழிற்சாலைகள் உள்ளன. இந்த தொழிற்சாலைகளில் ஏராளமான வடமாநில தொழிலாளர்கள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் வந்து தங்கி பணி புரிந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், கடந்த 9 ஆம் தேதி அந்த பகுதியில் ரோந்து பணியில் இருந்த காவல் துறையினர், 20 கிலோ கஞ்சாவை விற்பனைக்கு வைத்திருந்த ஆனந்த குமார் (27), நரேஷ் குமார் (35) மற்றும் கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஜான் (31) ஆகிய 3 பேரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

இதில், பொது ஒழுங்கு மற்றும் பொது சுகாதாரப் பராமரிப்பிற்கு பாதகமான செயலில் ஈடுபட்ட குற்றத்திற்காக, கைது செய்யப்பட்ட ஆனந்த குமார், நரேஷ் குமார் மற்றும் ஜான் ஆகியோர்கள் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க கோவை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கார்த்திகேயன் ஆட்சியரிடம் பரிந்துரை செய்தார்.

குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்ட ஆனந்தகுமார், ஜான் மற்றும் நரேஷ் குமார்
குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்ட ஆனந்தகுமார், ஜான் மற்றும் நரேஷ் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: அண்ணா பல்கலை. மாணவி வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை பெற்ற ஞானசேகரன் மீதான குண்டர் சட்டம் ரத்து

அதன்படி, மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமார் கிரியப்பனவர், சம்பந்தப்பட்ட 3 நபர்கள் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு பிறப்பித்தார். உத்தரவின் அடிப்படையில் கஞ்சா வழக்கு குற்றவாளிகளான ஆனந்த குமார், நரேஷ் குமார் மற்றும் ஜான் ஆகியோர் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டம் பாய்ந்தது.

தொடர்ந்து, பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்தாலோ அல்லது பொது சுகாதார பராமரிப்பிற்கு பாதகமாக யாராவது செயல்பட்டால் அவர்கள் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கோவை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கார்த்திகேயன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். மேலும், இது போன்ற குற்ற செயலில் ஈடுபடும் நபர்கள் குறித்து பொதுமக்கள் தகவல் தெரிவிக்கலாம் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

குண்டர் சட்டம் பொதுவாக கள்ளச் சாராயம் காய்ச்சுபவர்கள், போதைப்பொருள் கடத்துபவர்கள், மணல் கடத்தல், நில அபகரிப்பு, பாலியல் குற்றங்கள் போன்ற சமூக விரோத செயல்களில் ஈடுபடும் நபர்களையும், பொது அமைதிக்கும், பாதுகாப்பிற்கும் பங்கம் விளைவிக்கும் நபர்கள் கைது செய்யப்பட்ட ஓராண்டுகள் ஜாமீனில் வெளியே செல்வதை தடுக்கும் நடவடிக்கையாகும்.

குண்டர் சட்டம்
கஞ்சா வழக்கு
GANJA CASE IN COIMBATORE
PAVAN KUMAR GIRIYAPPANAVAR
GOONDAS ACT AGAINST 3 ACCUSED

