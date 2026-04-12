வாகன சோதனையில் ரூ.9 கோடி மதிப்புள்ள பொருட்கள் பறிமுதல்
தேர்தல் பறக்கும் படை நடத்திய சோதனையில் ரூ.8 கோடி மதிப்பிலான நகைகள் மற்றும் ரூ.1 கோடி மதிப்பிலான வெள்ளி பொருட்களை பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.
Published : April 12, 2026 at 5:55 PM IST
திருவள்ளூர்: வாகன சோதனையில் உரிய ஆவணங்களின்றி எடுத்துச்செல்லப்பட்ட ரூ.9 கோடி மதிப்பிலான பொருட்களை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வருகிற ஏப்ரல் மாதம் 23 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. தமிழகத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் உள்ள நிலையில், வாக்காளர்களுக்கு பணம் பட்டுவாடாவை தடுப்பதற்காக பறக்கும் படையினர் மாநிலம் முழுவதும் வாகன சோதனைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், திருவள்ளூர் - திருத்தணி சாலையில் லட்சுமாபுரம் பகுதியில் பறக்கும் படையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, அந்த வழியாக சென்னையிலிருந்து திருப்பதி நோக்கி சென்ற சரக்கு வாகனத்தை பறக்கும் படையினர் நிறுத்தி சோதனை செய்தனர்.
அந்த வாகனத்தில் உரிய ஆவணங்களின்றி ரூ.8 கோடி மதிப்பிலான தங்க நகைகள், ரூ.1 கோடி மதிப்பிலான வெள்ளி பொருட்கள் இருந்தது தெரியவந்தது. மேலும், அந்த வாகனத்தில் வந்தவர்களிடம் விசாரணை செய்ததில் சென்னை கிண்டியில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் நகை கடையிலிருந்து திருப்பதியில் உள்ள கிளைக்கு நகை, வெள்ளி பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்படுவதாக தெரிவித்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நகை மற்றும் வெள்ளிப் பொருட்களை திருவள்ளூர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் ரவிச்சந்திரனிடம் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் ஒப்படைத்தனர். இந்த நகை மற்றும் வெள்ளிப் பொருட்கள் ஆய்வுக்கு பின் கருவூலத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது. உரிய ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து மீண்டும் தங்க வெள்ளி நகைகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என மாவட்ட தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் ரவிச்சந்திரன் தெரிவித்தார்.