இருசக்கர வாகனம் மீது மோதிய சரக்கு வாகனம்- குழந்தைகள் உள்பட 3 பேர் உயிரிழப்பு
விபத்தில் காயமடைந்த சிறுவன் அஜய், வாலாஜாபேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : June 12, 2026 at 8:45 PM IST
ராணிப்பேட்டை: இருசக்கர வாகனம் மீது பொலிரோ சரக்கு வாகனம் மோதிய விபத்தில் இரண்டு குழந்தைகள், முதியவர் என மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், ஓச்சேரி பகுதியில் வசித்து வருபவர் வேலு (வயது 60). இவருக்கு தண்டபாணி என்ற மகனும், நிர்மலா என்ற மகளும் உள்ளனர். இந்நிலையில் வேலு (வயது 60) தனது மகன் வழி பேரன், பேத்திகளான அஜய் (வயது 9), குண ஸ்ரீ (வயது 7) மற்றும் மகள் வழி பேரனான அஸ்வந்த் (வயது 5) ஆகியோரை ஓச்சேரியில் இருந்து தனது இருசக்கர வாகனத்தில் ஏற்றிக்கொண்டு காவேரிப்பாக்கம் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் பள்ளிக்கு சென்றுக் கொண்டிருந்தார்.
வேலு காவேரிப்பாக்கம் அருகே வந்துக் கொண்டிருந்தபோது அவரது பின்னால் அதிவேகமாக வந்த பொலிரோ சரக்கு வாகனம் எதிர்பாராத விதமாக மோதியுள்ளது. இந்த விபத்தில் வேலு, குண ஸ்ரீ, அஸ்வந்த் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து வந்த காவேரிப்பாக்கம் காவல்துறையினர், விபத்தில் காயமடைந்த சிறுவன் அஜய்யை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் வாலாஜாபேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார்.
அதைத் தொடர்ந்து விபத்தில் உயிரிழந்த மூன்று பேரின் உடல்களையும் கைப்பற்றிய காவல்துறையினர், பிரேதப் பரிசோதனைக்காக வாலாஜாபேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர், விபத்தை ஏற்படுத்திய போளூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெயசூர்யா என்ற ஓட்டுநரை கைது செய்ததுடன், சம்மந்தப்பட்ட பொலிரோ சரக்கு வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்தனர். ஓட்டுநரிடம் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணையை நடத்தி வருகின்றனர்.
விபத்து குறித்து தகவலறிந்த குடும்பத்தினர், வாலாஜாபேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் குவிந்தனர். அத்துடன், உயிரிழந்த குழந்தைகளின் தந்தை, தாய் மற்றும் உறவினர்கள் கதறி அழுதக் காட்சி காண்போரைக் கண்கலங்கச் செய்தது.
ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த சம்பவம், அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.