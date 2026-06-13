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தாம்பரத்தில் தடம்புரண்ட சரக்கு ரயில்: ஜல்லிக் கற்களை ஏற்றி வந்த போது விபத்து

முதற்கட்டமாக சரக்கு ரயிலில் ஜல்லிக் கற்களுடன் இருந்த பெட்டிகளை தனியாக துண்டித்த ரயில்வே ஊழியர்கள், அதன்பின்பு தடம் புரண்ட ரயில் என்ஜினை மட்டும் தண்டவாளத்தில் தனியாக நிறுத்தினர்.

தடம்புறண்ட சரக்கு ரயில்
தடம்புறண்ட சரக்கு ரயில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 13, 2026 at 8:07 PM IST

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சென்னை: தாம்பரம் அருகே ஜல்லிக் கற்களை ஏற்றி வந்த சரக்கு ரயில் எஞ்சினின் சக்கரம் தண்டவாளத்தில் இருந்து தடம்புரண்டதால் சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.

சென்னை எழும்பூரில் இருந்து செங்கல்பட்டு நோக்கி புறப்பட்ட சரக்கு ரயில் ஒன்று, 16 பெட்டிகளில் கருங்கல் ஜல்லிகளை ஏற்றி கொண்டு தாம்பரம் நோக்கி வந்துள்ளது. தாம்பரம் ரயில் நிலையம் அருகே சரக்கு ரயில் வந்து கொண்டிருந்தபோது, அதன் என்ஜினின் முன்பக்க சக்கரம் ஒன்று தண்டவாளத்தில் இருந்து இறங்கி தடம் புரண்டது.

இந்த சரக்கு ரயில் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை நெருங்கிக் கொண்டிருந்ததால், ஏற்கனவே வேகம் குறைக்கப்பட்டு குறைந்த வேகத்தில் தான் சென்றுள்ளது. இதனையடுத்து சுதாரித்து கொண்ட லோகோ பைலட் சரக்கு ரயிலை அவசரமாக நிறுத்தியுள்ளார்.

மேலும், தாம்பரம் ரயில் நிலைய அதிகாரிகளின் ரயில் தண்டவள பராமரிப்பு பிரிவுக்கு லோகோ பைலட் தகவல் கொடுத்துள்ளார். உடனடியாக ரயில்வே பராமரிப்பு அதிகாரிகளும், தண்டவாள பராமரிப்பு ஊழியர்களும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்றுள்ளனர்.

தண்டவாளத்தில் இருந்து தடம்புரண்டு நிற்கும் சரக்கு ரயில் எஞ்சின்
தண்டவாளத்தில் இருந்து தடம்புரண்டு நிற்கும் சரக்கு ரயில் எஞ்சின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முதற்கட்டமாக சரக்கு ரயிலில் ஜல்லிக் கற்களுடன் இருந்த பெட்டிகளை தனியாக துண்டித்த ரயில்வே ஊழியர்கள், அதன்பின்பு தடம் புரண்ட ரயில் என்ஜினை மட்டும் தண்டவாளத்தில் தனியாக நிறுத்த முயற்சிகள் மேற்கொண்டுள்ளனர். ரயில்வே ஊழியர்களின் சில மணி நேர முயற்சிக்குப் பின், தடம் புரண்ட ரயில் எஞ்ஜினின் சக்கரங்கள் தண்டவாளத்தில் தூக்கி நிறுத்தப்பட்டது. அடுத்த சில மணிநேரங்களில் சரக்கு ரயில் மீண்டும் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றதாக ரயில்வே அலுவலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

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சென்னை எழும்பூரில் இருந்து செங்கல்பட்டு வரை ரயில்வே தண்டாவளம் பாதைகளில் போடப்பட்டுள்ள ஜல்லிக் கற்கள் பல ஆண்டுக்கு முன்பான போடப்பட்ட, மிகவும் பழைய கற்களாக உள்ளன. தற்போது இந்தப் பாதையில் அதிவேக ரயில்களை இயக்க ரயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது.

இதையடுத்து தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு இடையே ரயில் பாதைகளில் ஏற்கனவே போடப்பட்டுள்ள பழைய கருங்கல் ஜல்லிகளை அகற்றிவிட்டு, அந்த பாதையில் புதிய ஜல்லிக் கற்கள் போடும் பணிகளை ரயில்வே நிர்வாகம் செய்துவருகிறது. இதற்காக புதிய கருங்கல் ஜல்லிகளை ஏற்றிவந்த சரக்கு ரயில் தான் விபத்தில் சிக்கியதாக ரயில்வே அலுவலர்கள் தெரிவித்தனர்.

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