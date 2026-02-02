ETV Bharat / state

''திருமாங்கல்யம் சென்டிமென்ட்லாம் இப்போ இல்ல.. போதாதுன்னு தங்கம் விலையேற்றம் வேற..'' - பொற்கொல்லர்கள் வேதனை!

100க்கு 80 சதவீத பொற்கொல்லர்கள் ஜவுளி, செக்யூரிட்டி, உணவகங்கள், பெயிண்டர் போன்ற தொழில்களுக்கு மாறி சென்றுவிட்டதாக கூறுகின்றனர்.

தங்க ஆபரணம் தயாரிப்பு
தங்க ஆபரணம் தயாரிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 2, 2026 at 10:30 PM IST

3 Min Read
BY: இரா. சிவக்குமார்

மதுரை: தங்க விலை நாளுக்குநாள் உச்சம் அடைந்து வரும் நிலையில் நகைகளை உருக்கி ஆபரணங்களாக செய்யும் பொற்கொல்லர்கள் வாழ்வாதாரம் மிகக் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் இவர்கள் தொழிலை விட்டு வெளியேறும் நிலை உருவாகியுள்ளது. அது குறித்த ஒரு சிறப்பு தொகுப்பு.

பொற்கொல்லர்கள் தமிழ் சமூகத்தின் முக்கிய அங்கம் ஆவர். சுமார் 2000 ஆண்டுகளாக இந்த தொழிலை செய்து வரும் இவர்கள் பொன், வெள்ளி உள்ளிட்ட விலை உயர் உலோகங்களைக் கொண்டு ஆபரணங்கள் செய்வதில் வல்லவர்கள். சிலப்பதிகாரம் என்ற தமிழ் காப்பியத்தில் கூட பொற்கொல்லர் தான் மூலக்கரு. இவர்கள் தட்டார், தச்சர், ஆசாரி, கம்மாளர், விஸ்வகர்மா என்ற பெயர்களால் அழைக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

நகை பட்டறை
நகை பட்டறை (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆயிரமாண்டு வரலாறு கொண்ட பொற்கொல்லர்களின் இன்றைய நிலை தங்கம் விலை உயர்வால் அதள பாதாளத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. தங்களின் வாழ்வாதாரத்திற்காக இன்று வேறு சில தொழில்களை நாடிச் செல்லும் இந்த பொற்கொல்லர்கள் ஒரு காலத்தில் மிக வாழ்வாங்கு வாழ்ந்த தமிழ் சமூகங்களில் ஒன்றாவர்.

இந்நிலையில் ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.15 ஆயிரம் என்ற உச்சத்தில் இருக்கும் தற்போதைய சூழலில் மதுரையில் உள்ள பொற்கொல்லர்களை ஈ டிவி பாரத் ஊடகத்திற்காக சந்தித்து பேசினோம்.

அப்போது மதுரை எழுத்தாணிக்கார தெருவில் உள்ள மதுரை சர்டிபிகேட் பொற்கொல்லர் சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் காசிராஜன் கூறுகையில், ''பெருந்தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் வடமாநிலங்களில் இருந்து வரக்கூடிய நகைகள் ஆகியவற்றால் கையால் செய்யக்கூடிய பொற்கொல்லர் தொழில் மிகவும் நலிந்துவிட்டது. 100க்கு 80 சதவீத பொற்கொல்லர்கள் ஜவுளி, செக்யூரிட்டி, உணவகங்கள், பெயிண்டிங் போன்ற தொழில்களுக்கு மாறிச் சென்றுவிட்டனர். தற்போதுள்ள 20 விழுக்காட்டினர் தான் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். மத்திய, மாநில அரசுகள் எங்களை கண்டுக்கொள்ளவில்லை.

தங்க ஆபரணம் தயாரிப்பு
தங்க ஆபரணம் தயாரிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

விஸ்வகர்மா திட்டம்

மத்திய அரசு ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விஸ்வகர்மா திட்டம் ஒன்றைக் கொண்டு வந்தது. அதில் உறுப்பினராக எங்கள் சங்கத்தில் உள்ளோர் அனைவரும் இணைந்தோம். ஆனால் தற்போது வரை அதற்கு எந்தவித பதிலும் இல்லை. இது குறித்து நாங்கள் கேட்ட போது தமிழக அரசு குலத்தொழில் என எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளதாகத் தெரிவித்தனர். அதன் பிறகு 'கைவினைஞர் நலத்திட்டம்' என்ற பெயரில் கொண்டு வந்தது. அதன் வாயிலாக இந்த தொழிலில் உள்ள அனைவருக்கும் கடன் சலுகைகள் செய்து தரப்படும் எனக் கூறினார்கள். அதுவும் தற்போது கிடப்பிலேயே உள்ளது. குறைந்தபட்சம் 20 கிராம் தங்கம் இருந்தால் தான் நகையே செய்ய முடியும் என்ற நிலையில் மத்திய, மாநில அரசுகள் எங்களுக்கு போதுமான உதவிகளை செய்ய வேண்டும் என எதிர்பார்க்கிறோம்.

தங்க ஆபரணம் தயாரிப்பு
தங்க ஆபரணம் தயாரிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழக அரசால் கொண்டு வரப்பட்ட பொற்கொல்லர் நல வாரியமும் தற்போது எந்தவித செயல்பாட்டிலும் இல்லை. அதில் உறுப்பினராவதில் பல்வேறு இடையூறுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதை முதலில் எளிமைப்படுத்த வேண்டும். அதில் பதிவு செய்தால் 60 வயதுக்கு மேல் ரூ.1,000 ஓய்வூதியமும், குழந்தைகளுக்கான கல்வி உதவித் தொகையும், திருமண உதவித்தொகையும் வழங்கப்படுவதாக சொல்கிறார்கள். ஆனால் எந்த பொற்கொல்லரும் இந்த திட்டத்தால் இதுவரை பயனடையவில்லை என்பது தான் உண்மை'' என்கிறார்.

மதுரை சர்டிபிகேட் பொற்கொல்லர் சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் காசிராஜன்
மதுரை சர்டிபிகேட் பொற்கொல்லர் சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் காசிராஜன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

திருமாங்கல்யம் 'சென்டிமென்ட்'

நகை பட்டறை உரிமையாளர் ராதாகிருஷ்ணன் கூறுகையில், '' ஆறு, ஏழு தலைமுறையாக நாங்கள் இந்த பட்டறை தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகிறோம். கடந்த 10 ஆண்டுகளாகவே பொற்கொல்லர் தொழில் மிகவும் நலிந்த நிலைக்குச் சென்றுவிட்டது. இதை மட்டுமே நம்பி பல்லாயிரக்கணக்கானோர் உள்ளனர். இந்த நகைத் தொழிலில் திருமாங்கல்யம் செய்வது என்பது மிகவும் மங்கலகரமானது. ஒரு காலத்தில் நேரடியாக விஸ்வகர்மாக்களிடம் தான் வந்து வாங்கி செல்வார்கள். அவர்களுக்கும் முறைப்படி கால நேரம் பார்த்து திருமாங்கல்யத்தை செய்து கொடுப்பது வழக்கம். அவரவர் வீடுகளுக்கே சென்று தங்கத்தை உருக்கி நாங்கள் செய்து தருவதும் உண்டு. இது பாரம்பரிய சடங்காக இருந்தது.

ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்குமே சென்டிமென்டாக இதுபோன்ற ஆசாரிகள் இருந்தனர். காலப்போக்கில் இவை எல்லாமே மாறிவிட்டன. இது போன்று திருமாங்கல்யங்கள் உருவாக்குவதிலாவது பாரம்பரிய ஆசாரிகளை பயன்படுத்த வேண்டும். இது போன்ற நடைமுறைகளை நமது அரசும் ஊக்குவித்தால் எங்களது வாழ்வாதாரம் நன்றாக இருக்கும். ஆந்திர மாநிலத்தில் ஜெகன் மோகன் ரெட்டி முதல்வராக இருக்கும்போது இது போன்ற கோரிக்கைகள் அங்குள்ள விஸ்வகர்மாக்களால் வைக்கப்பட்டது. அந்த அரசாங்கத்தின் பரிசீலனையில் இந்த திட்டம் உள்ளது. இதே போன்ற கோரிக்கைகளை நாங்களும் தமிழக அரசுக்கு வைக்க விரும்புகிறோம். இந்த தொழிலில் தற்போது தடுமாறிக் கொண்டிருக்கின்ற 20 விழுக்காட்டு தொழிலாளர்களையாவது காப்பாற்ற மத்திய, மாநில அரசுகள் முன் வர வேண்டும்.'' என்றார்.

