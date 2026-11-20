அபுதாபியில் இருந்து சென்னைக்கு கடத்தி வரப்பட்ட ரூ. 2.3 கோடி மதிப்பிலான தங்கக் கட்டிகள் - இளைஞர் சிக்கியது எப்படி?
அதிகாரிகளின் விசாரணையில் சர்வதேச தங்கக் கடத்தல் கும்பல் திட்டமிட்டு இளைஞரை அபுதாபிக்கு சுற்றுலாப் பயணி போல அனுப்பி வைத்ததும், அங்கிருந்து தங்கக் கட்டிகளை அவரிடம் கொடுத்து சென்னைக்குக் கொண்டு வரச் செய்ததும் தெரியவந்தது.
Published : November 20, 2026 at 11:19 AM IST
சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ. 2.3 கோடி மதிப்புள்ள 1.6 கிலோ தங்கக் கட்டிகள் கடத்தி வந்த இளைஞரை மத்திய வருவாய் புலனாய்வுத் துறை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.
அபுதாபியில் இருந்து சென்னைக்கு வந்த தனியார் விமானத்தில் தங்கம் கடத்தி வரப்படுவதாக டிஆர்ஐ அதிகாரிகளுக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, சென்னை விமான நிலையத்தில் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த அதிகாரிகள் அந்த விமானத்தில் வந்திறங்கிய பயணிகளின் உடைமைகளை ரகசியமாகக் கண்காணித்தனர்.
அப்போது சுற்றுலா சென்றுவிட்டு அபுதாபியில் இருந்து சென்னை திரும்பிய 28 வயது இளைஞர் ஒருவரின் நடவடிக்கையில் அதிகாரிகளுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. அவரை அழைத்து விசாரித்தபோது, பதில்கள் முன்னுக்குப் பின் முரணாக இருந்துள்ளது. எனவே, அவரைத் தனி அறைக்கு அழைத்துச் சென்று உடைமைகளை அதிகாரிகள் சோதனையிட்டனர்.
அப்போது அவர் கொண்டு வந்த சூட்கேஸில் இருந்த பார்சலைப் பிரித்தபோது வெள்ளிக் கட்டிகளைப் போன்று மூன்று உலோகத் துண்டுகள் இருந்தன. அவற்றைச் சோதனை செய்ததில் வெள்ளி முலாம் பூசப்பட்ட தங்கக் கட்டிகள் என்பது தெரியவந்தது.
அவை 24 காரட் சுத்தமான தங்கம் என்பதும் மொத்த எடை 1.6 கிலோ என்பதும் தெரியவந்தது. இதன் சர்வதேச மதிப்பு சுமார் ரூ. 2.3 கோடி எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து தங்கத்தைப் பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் இளைஞரைக் கைது செய்து தியாகராய நகரில் உள்ள டிஆர்ஐ அலுவலகத்துக்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தினர்.
அதிகாரிகளின் முதற்கட்ட விசாரணையில் சர்வதேச தங்கக் கடத்தல் கும்பல் திட்டமிட்டு அவரை அபுதாபிக்கு சுற்றுலாப் பயணி போல அனுப்பி வைத்தது தெரியவந்தது.
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மேலும், அங்கிருந்து தங்கக் கட்டிகளை அவரிடம் கொடுத்து சென்னைக்குக் கொண்டு வரச் செய்ததும் தெரியவந்தது. இதற்காக அந்த இளைஞர் கடத்தல் குருவியாகச் செயல்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தக் கடத்தலுக்குப் பின்னால் செயல்பட்ட முக்கிய நபர் யார்?, தங்கத்தை அபுதாபியில் அவரிடம் ஒப்படைத்தது யார்?, சென்னையில் அதைப் பெற்றுக்கொள்ள இருந்தவர்கள் யார்? மேலும், இதில் யாருக்கெல்லாம் சம்மந்தம் உள்ளது? இவர்களின் கடத்தல் திட்டம் எப்படி செயல்படுகிறது? உள்ளிட்டவை குறித்து டிஆர்ஐ அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
விசாரணையில் முடிவில் சர்வதேச அளவில் செயல்படும் கடத்தல் கும்பல் குறித்த பல்வேறு தகவல்கள் தெரியவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.