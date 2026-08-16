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பாங்காக்கில் இருந்து சென்னை வந்த இரு பயணிகளிடம் இருந்து ரூ.2.65 கோடி மதிப்பு தங்கம் பறிமுதல்

பாங்காக்கில் இருந்து வந்த இரு பயணிகளிடமிருந்தும் ரூ. 2.65 கோடி மதிப்புமிக்க ஒரு கிலோ 967 கிராம் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

சென்னை விமான நிலையம்
சென்னை விமான நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2026 at 7:34 AM IST

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சென்னை: பாங்காக்கில் இருந்து சென்னை விமான நிலையம் வந்த இரண்டு பயணிகளிடம் இருந்து ரூ. 2.65 கோடி மதிப்புடைய தங்கத்தை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.

சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் விமானங்கள் மூலம் தங்கம் உள்ளிட்ட கடத்தல் பொருள்கள் கொண்டு வரப்படுவதாக சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதனையடுத்து, சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் வெளிநாட்டு விமானப் பயணிகளிடம் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

அந்த வகையில், தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காக்கில் இருந்து சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு ஆகஸ்ட் 15-ம் தேதி காலை வந்த விமானப் பயணிகளை சென்னை சுங்கத்துறையின் வான் நுண்ணறிவுப் பிரிவு அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர்.

அப்போது மியான்மர் நாட்டைச் சேர்ந்த ஆண் மற்றும் பெண் பயணிகள் இருவர் மீது அதிகாரிகளுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து இருவரையும் தனியாக அழைத்துச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது இருவரும் முன்னுக்குப்பின் முரணாக பதிலளித்ததால், இருவரையும் தனி அறைக்கு அழைத்துச் சென்று சோதனை நடத்தினர்.

அப்போது, ஆண் பயணியின் உடலைச் சோதனை செய்தபோது வெளிப்படையான ரப்பர் பைகளில் சுற்றப்பட்டு உடலுக்குள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு தங்கக் கட்டிகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன. அதேபோன்று, பெண் பயணியின் உடலைச் சோதனை செய்தபோது ஒட்டும் டேப்பால் சுற்றப்பட்ட நிலையில் பல சிறிய தங்கத் துண்டுகள் உடலுக்குள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து அவற்றை வெளியே எடுத்து சோதனை செய்தபோது, அவை வெட்டப்பட்ட தங்கக் கட்டிகளின் துண்டுகள் என்பது தெரியவந்தது.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தங்க கட்டிகள்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தங்க கட்டிகள் (Chennai Airport Customs officials)

பின்னர், இரு பயணிகளிடமிருந்தும் ஒரு கிலோ 967 கிராம் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தங்கத்தின் மொத்த மதிப்பு ரூ. 2.65 கோடி சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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தொடர்ந்து, கடத்தல் தங்கத்தை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். தங்கம் யாருக்காக கடத்தி வரப்பட்டது, இதன் பின்னணியில் கடத்தல் கும்பல் ஏதேனும் செயல்படுகிறதா என பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தினர்.

மேலும், சர்வதேச அளவிலான கடத்தலில் ஈடுபட இவர்கள் குருவிகளாக பயன்படுத்தப்பட்டார்களா? என்ற கோணத்திலும் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி உள்ளனர். அதனையடுத்து, இருவரையும் சுங்கச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி நீதிமன்றக் காவலில் அடைத்தனர்.

TAGGED:

GOLD SEIZED
CHENNAI AIRPORT
தங்கம் பறிமுதல்
விமானத்தில் தங்கம் கடத்தல்
GOLD SEIZED AT CHENNAI AIRPORT

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