பிரதமரின் உரையால் வெறிச்சோடிய தங்க நகைக்கடைகள்!

ஓராண்டுக்கு தங்கநகைகளை வாங்க வேண்டாம் என்று நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளதால் தங்கநகை தயாரிப்பு தொழிலாளர்களுக்கு நிதியுதவி வழங்க வேண்டும் என்று மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு தங்கநகை தயாரிப்பாளர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

வாடிக்கையாளர்களின்றி வெறிச்சோடிய நகைக்கடை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 11, 2026 at 10:22 PM IST

கோயம்புத்தூர்: இன்னும் ஒரு வருடத்திற்கு தங்க நகைகளை வாங்குவதைத் தவிர்க்குமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்திருந்த நிலையில் தங்க நகைக்கடைகள் வெறிச்சோடியது.

நேற்று (மே 10) தெலுங்கானா மாநிலம், ஹைதராபாத்தில் நடந்த பாஜக பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, "தங்கம் வாங்கும் விஷயத்தில் நம் நாட்டு மக்களுக்கு நான் ஒரு வேண்டுகோளை வைக்க விரும்புகிறேன். இன்னும் ஒரு வருடத்திற்கு யாரும் தங்கத்தை வாங்க வேண்டாம். திருமணம், விசேஷங்களுக்காக தங்கத்தை வாங்க வேண்டாம்.

இவ்வாறு தங்கம் வாங்குவதை நாம் குறைத்துக் கொண்டால், தங்க இறக்குமதி வெகுவாகக் குறையும். இதுவும், நம் நாட்டின் அந்நிய செலவாணியை சேமித்து வைக்க உதவும். நாட்டின் நலனுக்காக இந்த விஷயங்களை மக்கள் செய்ய வேண்டும். அதை விட முக்கியமாக, எரிபொருள் பயன்பாட்டை குறைக்க, வீட்டில் இருந்தே வேலை செய்யும் நடைமுறைக்கு (ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்) திரும்ப வேண்டும்.

நமது அண்டை நாடுகளில் எல்லாம் பெட்ரோல், டீசல் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. ஆனால், நம் மக்களுக்கு இந்த சுமையை கொடுக்கக் கூடாது என்பதற்காக அரசாங்கமே அதை தாங்கிக் கொண்டுள்ளது. மற்ற நாடுகளில் முக்கிய உரமான யூரியா ஒரு மூட்டை ரூ.3,000ஆக உயர்ந்துள்ளது. ஆனால், இந்தியாவில் மட்டும் அரசாங்கத்தின் ஒத்துழைப்பால் ஒரு மூட்டை யூரியா ரூ.300-க்கு விற்கப்படுகிறது" என்று கூறினார்.

இதனால் தமிழ்நாட்டில் தங்கநகைகள் விற்பனை குறைந்துள்ளதாகவும், ஒரு சில தங்கநகைக் கடைகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டதாகவும் தங்கநகை வியாபாரிகள் கூறுகின்றனர்.

பிரதமரின் இந்தப் பேச்சு இன்று சந்தையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ரூ.14,600- க்கு விற்பனையாகிறது. இந்தியாவில் தங்கம் என்பது வெறும் அலங்காரப் பொருள் மட்டுமல்ல, அது ஒரு முக்கியமான முதலீடு மற்றும் உணர்வுப்பூர்வமான விஷயம். எனவே, திருமண காலங்களில் மக்கள் வாங்குவதை முற்றிலும் நிறுத்துவார்களா என்பது கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. மேலும் பிரதமரின் இந்த பேச்சால் தங்கநகை தொழில் கடுமையாகப் பாதிக்கக்கூடும். நாடு முழுவதும் 5 கோடி குடும்பங்கள் பாதிக்கப்படும் என தமிழ்நாடு தங்கம்,வெள்ளி வியாபாரிகள் சம்மேளனத்தின் தலைவர் சபரிநாத் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து மேலும் கூறிய சபரிநாத், "பிரதமரின் இந்த அறிவிப்பு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது. ஒரு வருடத்திற்கு தங்கநகை வாங்குவதைத் தவிர்க்குமாறு ஸ்டேட்மென்ட் கொடுத்துள்ளார். இது வியாபாரிகளுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது. நாடு முழுவதும் 5 கோடி பேர் இந்த தொழிலை நம்பி உள்ளனர். 2.5 கோடி தொழிலாளர்கள் தங்கநகை உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பிரதமரின் அறிவிப்பால் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும். கோயம்புத்தூரில் மட்டும் 2 லட்சம் தொழிலாளர்கள் உள்ளனர்.

சில மாதங்கள் என்றால் சமாளிக்கலாம். ஒரு வருடம் என்பது பெரிய பெரிய கடைக்காரர்களால் கூட சமாளிக்க முடியாது. தமிழ்நாட்டில் 30,000 தங்க நகைக்கடைகள் உள்ளது. இந்தியா முழுவதும் 2.5 லட்சம் கடைகள் உள்ளது. இதுதவிர பணியாளர்கள், தங்கநகை உற்பத்தியாளர்கள் என கணக்கெடுத்தால் 2.5 கோடி பேர் தினமும் இதனை நம்பி உள்ளனர். அவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என்பதை வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த அறிவிப்பு எந்த அளவுக்கு மக்கள் ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள் என தெரியவில்லை. பெண்களின் சேமிப்பு பணத்தை வைத்து தங்கத்தில் முதலீடு செய்கிறார்கள், அதுவும் பாதிக்கும்" என்றார்.

இதுகுறித்து தினேஷ் குமார் என்பவர் கூறுகையில், "என்னுடைய சித்தப்பாவின் மகளுக்கு திருமணம் வைத்துள்ளோம். தற்போது பிரதமர் நகை வாங்க வேண்டாம் என சொல்வதால் கல்யாணத்தை எப்படி நடத்துவது? 25 சவரன் நகை தேவைப்படும் நிலையில் 10 சவரன் மட்டுமே உள்ளது. மீதி 15 சவரன் தங்கநகை எப்படி வாங்குவது? இதை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என தெரியவில்லை? என்ற அவர் திருமண மண்டபத்திற்கு முன்பணம் கொடுக்க வேண்டும், திருமணத்தை எவ்வாறு நடத்துவது? என தெரியவில்லை" என்றார்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்ட தங்கநகை தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் தலைவர் கமலஹாசன் கூறுகையில், "பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒரு வருடத்திற்கு நகை வாங்கக் கூடாது என பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். இது எங்களுடைய தொழிலாளர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியுள்ளது. வருடத்திற்கு நான்கு மாதங்கள் மட்டுமே வேலை இருக்கும். தமிழ்நாட்டில் 12 லட்சம் பேர் தங்கநகை தொழில் சார்ந்து உள்ளனர். இதில் கோயம்புத்தூரில் மட்டும் 2 லட்சம் பேர் பணியாற்றி வருகின்றனர். ஓராண்டுக்கு தங்கநகை தயாரிப்பு தொழிலாளர்களுக்கு நிதியுதவி வழங்க வேண்டும். அவர் கொடுத்தால் எங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த முடியும்" எனத் தெரிவித்தார்.

