பெண் கழுத்தில் கத்தியைக் வைத்து மிரட்டி தங்க நகைகள், பணம் கொள்ளை
கைரேகை நிபுணர்களைக் கொண்டு தடயங்களைச் சேகரிக்கும் போலீசார், கொள்ளையில் ஈடுபட்டவர்களைப் பிடிக்க தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.
Published : May 23, 2026 at 5:27 PM IST
திருப்பத்தூர்: பெண்ணின் கழுத்தில் கத்தியைக் வைத்து மிரட்டி 10 சவரன் தங்க நகைகள், ரொக்கப் பணத்தைக் கொள்ளையடித்துச் சென்றவர்களை காவல்துறையினர் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம், ஆண்டியப்பனூர், ஃபாரஸ்ட் பங்களா பகுதியில் வசித்து வருபவர் ராஜதிலகம் (வயது 40). இவர் அதே பகுதியில் கோழிப் பண்ணை நடத்தி வருகிறார். இந்த நிலையில் நேற்றிரவு (மே 22) ராஜதிலகம் கோழிகளுக்கு தீவனம் வைக்க கோழிகள் வைக்கப்பட்டுள்ள கொட்டகைக்கு சென்றுள்ளார்.
பின்னர் ராஜதிலகம் மீண்டும் வீட்டிற்குள் சென்றபோது மறைந்திருந்த நான்கு இளைஞர்கள், அவரைப் பிடித்து கொலை செய்துவிடுவோம் என்று அவரது கழுத்தில் கத்தியைக் வைத்து மிரட்டி அவர் அணிந்திருந்த 10 சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் வீட்டின் பீரோவில் இருந்த ரூபாய் 1.25 லட்சம் ரொக்கம் உள்ளிட்டவற்றை கொள்ளையடித்துச் சென்றுள்ளனர். அப்போது ராஜதிலகம் மயக்கமடைந்துள்ளார்.
எனினும், ராஜதிலகம் கழுத்தில் அணிந்திருந்த இரண்டு தங்க செயின்களில் ஒன்றை மட்டும் கொள்ளையர்கள் திருடிச் சென்றுள்ளனர். மயக்கம் தெளிந்து பார்த்த ராஜதிலகம் தங்கநகைகள் மற்றும் பணம் கொள்ளைப் போனது குறித்து கண்டு அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார். பின்னர் தனது கணவரை தொலைபேசியில் அழைத்து நடந்த நிகழ்வுகளைக் கூறியுள்ளார்.
இதையடுத்து, ராஜதிலகத்தின் கணவர் அகஸ்ட்டின் கொள்ளை சம்பவம் குறித்து குருசிலாப்பட்டு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று தீவிர விசாரணையை நடத்தினர்.
சம்பவம் நிகழ்ந்த இடத்தில் இருந்த சிசிடிவி கண்காணிப்புக் கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளைக் கொண்டு காவல்துறையினர் விசாரணையை முடுக்கிவிட்டுள்ளனர். அத்துடன், மோப்பநாய் மற்றும் கைரேகை நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு தடயங்களை சேகரிக்கும் பணியில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞர்களைப் பிடிக்க காவல்துறையினர் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர். இந்த கொள்ளை சம்பவம், திருப்பத்தூர் மாவட்ட மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.