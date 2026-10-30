நம்ப வைத்து துரோகம்... 7 கிலோ நகை மோசடி வழக்கில் ஒருவர் அதிரடி கைது
கடந்த ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் ஐந்து தவணைகளாக மொத்தம் 7 கிலோ 301 கிராம் எடையுள்ள தங்க நகைகளை மசூக் ஜெயினிடம் சிராக் கொடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
Published : October 30, 2026 at 4:46 PM IST
சென்னை: கமிஷன் அடிப்படையில் தங்க நகைகளை விற்று தருவதாக கூறி சுமார் 7 கிலோ 301 கிராம் தங்க நகைகளை மோசடி செய்த நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சென்னை, சௌகார்பேட்டையில் தங்க நகைக் கடை மற்றும் நகைப் பட்டறை நடத்தி வரும் சிராக் (25), டீலர்கள் மூலம் பல்வேறு நகைக் கடைகளுக்கு மொத்தமாக தங்க நகைகளை விற்பனை செய்து வருகிறார். இவருக்கு பழக்கமான மசூக் ஜெயின் (30), தமக்கு தெரிந்த நபர்கள் தங்க நகை கடைகள் நடத்தி வருவதாகவும், அவர்களிடம் நகைகளை எடுத்து சென்று விற்பனைச் செய்து கொடுப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
கமிஷன் அடிப்படையில் இதனை செய்து தருவதாக அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். இதனை நம்பிய சீராக், மசூக் ஜெயினிடம் தங்க நகைகளைக் கொடுத்துள்ளார். அந்த வகையில், கடந்த ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் ஐந்து தவணைகளாக மொத்தம் 7 கிலோ 301 கிராம் எடையுள்ள தங்க நகைகளை மசூக் ஜெயினிடம் சீராக் கொடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
மேலும், நகைகளைப் பெற்றுக்கொண்ட மசூக் ஜெயின், அவற்றுக்கான பணத்தை சீராக்கிடம் வழங்கவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. அத்துடன், தங்க நகைகளையும் அவர் திருப்பி தராமல் இழுத்தடிப்பு செய்து வந்திருக்கிறார். இதுகுறித்து முறையான தகவலையும் தெரிவிக்காமல் அவர் இருந்து வந்துள்ளார். இதனால், மன உளைச்சலுக்கு ஆளான சீராக், மசூக் ஜெயின் குறித்து காவல் நிலையத்தில் புகார் தெரிவித்தார்.
"தன்னிடம் இருந்து பெறப்பட்ட தங்க நகைகளை மீட்டுத் தருவதுடன், மோசடியில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் மசூக் ஜெயின் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என கடந்த செவ்வாய் (அக்டோபர் 27) அன்று டி-1 திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவில் அவர் புகார் மனு அளித்தார்.
இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில், போலீசார் மோசடி உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளர் தலைமையிலான போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மை என தெரிய வந்தது.
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இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் சென்னை வேப்பேரியைச் சேர்ந்த மசூக் ஜெயினை போலீசார் கைது செய்தனர். பின்னர், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி நீதிமன்ற உத்தரவின்படி அவரை சிறையில் அடைத்தனர்.
சென்னையில் 7 கிலோ 301 கிராம் தங்க நகைகளை விற்பனை செய்து தருவதாக வாங்கி ஏமாற்றி மோசடி செய்த நபர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கும் சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.