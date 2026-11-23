காட்பாடியில் வீடு புகுந்து ரூ.1 கோடி மதிப்புள்ள தங்கம், வைர நகைகள் கொள்ளை - மர்ம நபர்களுக்கு போலீசார் வலைவீச்சு
கொள்ளை சம்பவம் தொடர்பாக திருவலம் போலீசார் 2 தனிப்படைகள் அமைத்து விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
Published : November 23, 2026 at 3:53 PM IST
வேலூர்: காட்பாடி அருகே ஓய்வு பெற்ற வங்கி மேலாளர் வீட்டில் சுமார் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்கம் மற்றும் வைர நகைகளை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்துச் சென்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடியை அடுத்த கர்ணாம்பட்டு பகுதியில் ஓய்வு பெற்ற தனியார் வங்கி மேலாளர் எட்வின் மற்றும் அவரது மனைவி வசித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், நேற்று (நவம்பர் 22) இரவு வழக்கம் போல் தம்பதியினர் வீட்டில் உறங்கச் சென்றுள்ளனர். பின்னர் இன்று காலை எழுந்து பார்த்த போது, வீட்டின் மேல்மாடி பகுதியில் இருந்த கதவு உடைக்கப்பட்டு, வீட்டிலிருந்த பொருட்கள் அனைத்தும் சிதறிக் கிடந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
மேலும், வீட்டில் மேல்மாடியில் வைக்கப்பட்டிருந்த பீரோவில் இருந்த தங்க, வைர நகைகள் மற்றும் ரொக்கம் ஆகியவை திருடப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து, உடனடியாக அருகிலுள்ள திருவலம் காவல் நிலையத்திற்குத் தகவல் தெரிவித்தனர். தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார், வீட்டில் ஆய்வு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, மர்ம நபர்கள் வீட்டின் வெளிப்புறத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த கம்பி வேலியை உடைத்து, பின்புறம் இருந்த கிரில் கதவையும் உடைத்து வீட்டிற்குள் புகுந்திருப்பது தெரிய வந்தது.
தொடர்ந்து, கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பொருட்களை கணக்கிட்டதில், சுமார் 60 சவரன் தங்க நகைகள், வைர நகைகள் மற்றும் ரொக்கம் உள்ளிட்ட மொத்தம் சுமார் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்தது.
இதன் தொடர்ச்சியாக தடயங்களைச் சேகரிக்கும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டனர். பின்னர், சாரா என பெயரிடப்பட்ட மோப்பநாய் வரவழைக்கப்பட்டு, சோதனையிடப்பட்டது.
அப்போது, மோப்ப நாய் வீட்டில் இருந்து சிறிது தூரம் சென்று குடியிருப்பு வளாகத்திற்கு வெளியே நின்றது. அதனைத் தொடர்ந்து, குடியிருப்பு வளாகத்தில் சோதனையிட்டத்தில் அந்த குடியிருப்பை சேர்ந்த அருண்குமார் என்பவரின் இருசக்கர வாகனமும் திருடப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
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இது தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து குற்ற செயலில் ஈடுபட்டவர்களை விரைந்து பிடிக்க இரண்டு தனிப்படை அமைத்துள்ளனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், முகமூடி மற்றும் கையுறைகள் அணிந்து வந்த இரண்டு மர்ம நபர்கள் இந்தக் கொள்ளைச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் எனக் கருதப்படுகிறது.
மேலும், கொள்ளையர்கள் இந்த வீட்டில் மட்டுமின்றி அருகருகே உள்ள மேலும் இரண்டு வீடுகளிலும் திருட முயற்சி செய்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவத்தில் குடியிருப்பு வளாகம் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
இந்த குடியிருப்பில் இரவு நேரத்தில் காவலாளிகள் பணியில் ஈடுபடுகின்றனர். மேலும், அனுமதியின்றி வெளிநபர்கள் உள்ளே நுழைய முடியாத அளவிற்கு பாதுகாப்பு வசதிகளும் உள்ளன. இந்த சூழலில் வீட்டில் ஆட்கள் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் போதே கேட்டை உடைத்து மர்மநபர்கள் சுமார் 1 கோடி ரூபாய் மதிப்பு நகைகளை திருடி சென்றது அப்பகுதியில் மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.