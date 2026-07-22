தங்கக்காசு மோசடி வழக்கு: பெண் காவல் ஆய்வாளர் ஷீலா மேரி உட்பட மூன்று பேரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி
ரூ.20 கோடி வரை மோசடி செய்ததாக பிரபுமணி, பெண் காவல் ஆய்வாளர் ஷீலா மேரி உள்ளிட்டவர்கள் மீது பொருளாதார குற்றப்பிரிவு வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
Published : July 22, 2026 at 10:10 AM IST
சென்னை: தங்கக்காசு மோசடி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட பெண் காவல் ஆய்வாளர் ஷீலா மேரி உள்பட மூன்று பேரை இரண்டு நாட்கள் காவலில் வைத்து விசாரிக்க பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசாருக்கு சிறப்பு நீதிமன்றம் அனுமதியளித்துள்ளது.
சென்னை ராயபுரம் மகளிர் காவல் நிலையத்தில் ஆய்வாளராகப் பணியாற்றியவர் ஷீலா மேரி. இவர் தனது உறவினரான பிரபு மணி மூலமாக ஒரு நிறுவனத்தை தொடங்கி, அதன் மூலம் தங்கத்தில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் சம்பாதிக்கலாம், குறைந்த விலையில் தங்க காசுகள் கிடைக்கும் என பல்வேறு முதலீட்டு திட்டங்களை அறிமுகம் செய்துள்ளார்.
பிரபுமணியின் கவர்ச்சிகரமான அறிவிப்புகளை நம்பி கடந்த 2023 மற்றும் 2024 ஆம் ஆண்டு வரை 200-க்கும் மேற்பட்டோர் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்துள்ளனர். பிரபு மணி பெரும்பாலும் ஆய்வாளர் ஷீலா மேரியின் காவல்துறை வாகனத்திலேயே வைத்து, மக்களவைத் தேர்தல் நேரத்தில் தங்கக் காசுகளை வழங்கியுள்ளார். குறிப்பாக இவர்களிடம் காவல் துறையினரும், காவல்துறை அதிகாரிகள் பலரும் கோடிக்கணக்கில் பணத்தை முதலீடு செய்துள்ளனர். முதலில் குறைந்து விலையில் தங்கம் தருவது போல் மக்களை கவர்ந்து, அதிக முதலீடுகளை பெற்றுள்ளனர்.
பல கோடி லாபத்துடன் ஊருக்குள் சுற்றித் திரிந்த பிரபுமணி, கடந்த 2024ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் நிறுவனத்தை மூடிவிட்டு திடீரென தலைமறைவாகி விட்டார். இதனையடுத்து, இவரிடம் முதலீடு செய்தவர்கள் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்து, சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள பொருளாதார குற்றப்பிரிவு காவல்துறையில் புகார் அளித்தனர்.
அந்த புகாரில் பிரபுமணியிடம் ரூ.20 கோடி வரை இழந்துள்ளதாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தெரிவித்திருந்தனர். இந்த புகாரின் அடிப்படையில் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் பிரபுமணியின் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து அவரை கைது செய்தனர்.
அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் பெண் காவல் ஆய்வாளர் ஷீலா மேரியும் மோசடிக்கு உடந்தையாக இருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, அவர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணையை நடத்தினர். மேலும், துறை ரீதியான நடவடிக்கையாக ஷீலா மேரி பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.
|இதையும் படிங்க: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் பெற்று தருவதாக ரூ. 14 கோடிக்கு மேல் மோசடி; தி.மு.க நிர்வாகி குண்டர் சட்டத்தில் கைது
முன்ஜாமீன் கோரி அவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்த நிலையில், அவரின் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. அதனையடுத்து, போலீசார் அவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
தீவிர விசாரணையில் இந்த வழக்கில் கல்பானா, செந்தில்குமார் ஆகியோருக்கும் தொடர்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், ஷீலாமேரி, கல்பனா, செந்தில்குமார் ஆகியோரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி, சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள நிதி நிறுவன மோசடி வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
இந்த மனுவை விசாரித்த சிறப்பு நீதிமன்றம், மூன்று பேரையும் இரண்டு நாட்கள் காவலில் வைத்து விசாரிக்க, பொருளாதார குற்றப்பிரிவுக்கு அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது.