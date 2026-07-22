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தங்கக்காசு மோசடி வழக்கு: பெண் காவல் ஆய்வாளர் ஷீலா மேரி உட்பட மூன்று பேரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி

ரூ.20 கோடி வரை மோசடி செய்ததாக பிரபுமணி, பெண் காவல் ஆய்வாளர் ஷீலா மேரி உள்ளிட்டவர்கள் மீது பொருளா​தார குற்​றப்​பிரிவு வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 10:10 AM IST

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சென்னை: தங்கக்காசு மோசடி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட பெண் காவல் ஆய்வாளர் ஷீலா மேரி உள்பட மூன்று பேரை இரண்டு நாட்கள் காவலில் வைத்து விசாரிக்க பொருளா​தார குற்​றப்​பிரிவு போலீசாருக்கு சிறப்பு நீதிமன்றம் அனுமதியளித்துள்ளது.

சென்னை ராயபுரம் மகளிர் காவல் நிலை​யத்​தில் ஆய்​வாள​ராகப் பணி​யாற்​றிய​வர் ஷீலா மேரி. இவர் தனது உறவின​ரான பிரபு மணி மூல​மாக ஒரு நிறு​வனத்தை தொடங்கி, அதன் மூலம் தங்​கத்​தில் முதலீடு செய்​தால் அதிக லாபம் சம்பாதிக்கலாம், குறைந்த விலை​யில் தங்க காசுகள் கிடைக்கும் என பல்​வேறு முதலீட்டு திட்​டங்​களை அறிமுகம் செய்​துள்​ளார்.

பிரபுமணியின் கவர்ச்சிகரமான அறிவிப்புகளை நம்பி கடந்த 2023 மற்​றும் 2024 ஆம் ஆண்டு வரை 200-க்​கும் மேற்​பட்டோர் நிறு​வனத்​தில் முதலீடு செய்​துள்​ளனர். பிரபு மணி பெரும்​பாலும் ஆய்​வாளர் ஷீலா மேரி​யின் காவல்​துறை வாக​னத்​திலேயே வைத்​து, மக்​கள​வைத் தேர்​தல் நேரத்தில் தங்கக் காசுகளை வழங்​கி​யுள்ளார். குறிப்​பாக இவர்களிடம் காவல் துறையினரும், காவல்துறை அதிகாரிகள் பலரும் கோடிக்​கணக்​கில் பணத்தை முதலீடு செய்​துள்​ளனர். முதலில் குறைந்து விலையில் தங்கம் தருவது போல் மக்களை கவர்ந்து, அதிக முதலீடுகளை பெற்றுள்ளனர்.

பல கோடி லாபத்துடன் ஊருக்குள் சுற்றித் திரிந்த பிரபுமணி, கடந்த 2024ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் நிறுவனத்தை மூடிவிட்டு திடீரென தலைமறைவாகி விட்டார். இதனையடுத்து, இவரிடம் முதலீடு செய்தவர்கள் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்து, சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள பொருளா​தார குற்​றப்​பிரிவு காவல்துறையில் புகார் அளித்​தனர்.

அந்த புகாரில் பிரபுமணியிடம் ரூ.20 கோடி வரை இழந்​துள்​ள​தாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தெரிவித்திருந்தனர். இந்த புகாரின் அடிப்படையில் பொருளா​தார குற்​றப்​பிரிவு போலீசார் பிரபுமணியின் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து அவரை கைது செய்தனர்.

அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் பெண் காவல் ஆய்வாளர் ஷீலா மேரி​யும் மோசடிக்கு உடந்தை​யாக இருந்​தது உறுதி செய்​யப்​பட்​டது. இதனைத் தொடர்ந்து, அவர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணையை நடத்தினர். மேலும், துறை ரீதியான நடவடிக்கையாக ஷீலா மேரி பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.

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முன்ஜாமீன் கோரி அவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்த நிலையில், அவரின் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. அதனையடுத்து, போலீசார் அவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

தீவிர விசாரணையில் இந்த வழக்கில் கல்பானா, செந்தில்குமார் ஆகியோருக்கும் தொடர்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டனர்.

இந்நிலையில், ஷீலாமேரி, கல்பனா, செந்தில்குமார் ஆகியோரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி, சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள நிதி நிறுவன மோசடி வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் பொருளா​தார குற்​றப்​பிரிவு போலீசார் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

இந்த மனுவை விசாரித்த சிறப்பு நீதிமன்றம், மூன்று பேரையும் இரண்டு நாட்கள் காவலில் வைத்து விசாரிக்க, பொருளாதார குற்றப்பிரிவுக்கு அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது.

TAGGED:

GOLD COIN FRAUD CASE
WOMAN INSPECTOR SHEELA MARY
பெண் ஆய்வாளர் ஷீலா மேரி
பொருளா​தார குற்​றப்​பிரிவு போலீஸ்
GOLD COIN FRAUD CASE UPDATE

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