ரயிலில் தொலைந்து போன வைரம் பதித்த தங்க வளையல்: உடனடியாக மீட்ட ஆர்பிஎஃப் படையினர்
ரயிலில் தவறவிடப்பட்ட வைரக் கல் பொறிக்கப்பட்ட தங்க வளையலை ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் உடனடியாக மீட்டு, உரியவரிடம் ஒப்படைத்த சம்பவம் அனைவரின் பாராட்டுகளையும் பெற்று வருகிறது.
Published : April 25, 2026 at 12:01 PM IST
சென்னை: எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் பயணி தொலைத்த ரூ. 3 லட்சம் மதிப்புடைய வைரக் கற்கள் பொறித்த தங்க வளையலை, ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் மீட்டு உரியவரிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.
சென்னை பள்ளிக்கரணையை அடுத்த கோவிலம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சாரு பிரபா. இவர் இன்று காலை தென்காசியில் இருந்து சென்னை எழும்பூர் வரும் பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் B3 பெட்டியில் அமர்ந்து பயணம் செய்துள்ளார்.
ரயில் இன்று அதிகாலை தாம்பரம் ரயில் நிலையத்திற்கு வந்துள்ளது. அப்போது சாரு பிரபா தனது உடைமைகளுடன் ரயிலில் இருந்து கீழே இறங்கியுள்ளார்.
அப்போது அவர், தனது கையில் இருந்த சுமார் 10 கிராம் எடையுள்ள வைர கற்கள் பதிக்கப்பட்ட தங்க வளையல் மாயமானதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். அதற்குள்ளாக, ரயில் சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்திற்கு புறப்பட்டு சென்று விட்டது.
இதையடுத்து, சாரு பிரபா உடனடியாக தாம்பரம் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீசாரிடம் இதுகுறித்து தகவல் தெரிவித்தார். மேலும், அடுத்து வந்த மின்சார ரயிலை பிடித்து சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்திற்கு சென்று அங்குள்ள ரயில்வே பாதுகாப்பு படை காவல் நிலையத்திலும் புகார் அளித்தார்.
புகாரின் அடிப்படையில், ரயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீசார், பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் சாரு பிரபா பயணித்த பெட்டியில் சோதனை செய்தனர். அப்போது ஒரு இருக்கைக்கு கீழே வைர கற்கள் பதித்த 10 கிராம் தங்க வளையல் கிடைத்துள்ளது.
அதனை கைப்பற்றிய போலீசார், சாரு பிரபாவை எழும்பூர் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து உரிய அடையாளங்களை சோதித்து பார்த்து உறுதி செய்த பின்னர், அதனை சாரு பிரபாவிடம் ஒப்படைத்தனர். மேலும், இனி ரயில் பயணத்தின் போது விலை உயர்ந்த உடைமைகளை கவனத்துடன் பார்த்துக் கொள்ளுமாறும் போலீசார் அவருக்கு அறிவுரை வழங்கினர்.
ரயிலில் தவறவிட்ட சுமார் ரூ.3 லட்சம் மதிப்பிலான தங்க வளையலை, ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் உடனடியாக மீட்டு உரியவரிடம் ஒப்படைத்த சம்பவம் அனைவரின் பாராட்டுகளையும் பெற்றுள்ளது.