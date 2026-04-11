சென்னையில் ரூ.28.50 கோடி மதிப்பிலான தங்கம், வெள்ளி நகைகள் பறிமுதல்
சென்னையில் உள்ள பிரபல நகைக்கடை உரிமையாளர், மும்பையில் இருந்து நகைகளை ஆர்டர் செய்து விமானம் மூலம் கொண்டு வந்தது அதிகாரிகளின் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
Published : April 11, 2026 at 3:43 PM IST
சென்னை: உரிய ஆவணம் இல்லாமல் கொண்டு வரப்பட்ட ரூ. 28.50 கோடி மதிப்புள்ள தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப் பொருட்களை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்திருக்கின்றனர்.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வருகிற ஏப்ரல் மாதம் 23 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
இதனிடையே, தற்போது தமிழகத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன. ஆகையால், வாக்காளர்களுக்கு பணப்பட்டுவாடாவை தடுப்பதற்காக தேர்தல் ஆணையத்தால் அமைக்கப்பட்ட பறக்கும் படையினர் மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் வாகன சோதனைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதன் அடிப்படையில், சென்னை ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் நேற்று (ஏப்ரல் 10) இரவு தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, தி.நகர் நரசிம்மன் சாலை வழியாக வந்த தனியார் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான வாகனத்தை அவர்கள் தடுத்து நிறுத்தி சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, வாகனத்தில் சுமார் ரூ. 28.50 கோடி மதிப்புள்ள தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பொருட்கள் கொண்டு வரப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இவற்றுக்கான ஆவணங்களை அந்த வாகனத்தில் வந்தவர்களிடம் அதிகாரிகள் கேட்டபோது, அது இல்லாததும் தெரியவந்தது.
இதைத்தொடர்ந்து, உரிய ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்காத காரணத்தால் ரூ. 28.50 கோடி மதிப்புள்ள தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பொருட்களை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், வாகனத்தில் வந்திருந்த தனியார் நிறுவனத்தின் மேலாளரிடம் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டனர்.
அதில், சென்னையில் உள்ள பிரபல நகைக்கடை உரிமையாளர், மும்பையில் இருந்து நகைகளை ஆர்டர் செய்து விமானம் மூலம் கொண்டு வந்தது தெரிய வந்தது. இதனை அடுத்து, தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகைகளுக்கு உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் அதனை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர். தொடர்ந்து, இதுகுறித்து வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் அடுத்தக்கட்ட விசாரணையில் களமிறங்கியிருக்கின்றனர்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, தேர்தல் நடத்தை விதிகள் நடைமுறையில் உள்ள காலங்களில் நகைகளைக் கொண்டு செல்ல உரிய வழிகாட்டுதல்களை வகுக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட கோரி பிரபல தங்க நகை ஜூவல்லரி சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் கோரிக்கை முன் வைக்கப்பட்டது
. ஆனால், பறிமுதல் செய்யப்படும் நகைகள் மற்றும் பணம் உள்ளிட்டவை உரிய ஆதாரங்கள் சமர்ப்பித்தால் ஒரே நாளில் திருப்பி வழங்கப்படுவதாகக் கூறி, இதுகுறித்து எந்த விதிகளையும் வகுக்க உத்தரவிட முடியாது என நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக கூறிவிட்டது.