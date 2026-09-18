எகிறி அடிக்கும் தங்கம் விலை - மீண்டும் சவரன் ரூ. 1.15 லட்சத்தை நோக்கி பயணம்!
வெள்ளி விலையானது இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் அதிகரித்து ரூ. 2 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : September 18, 2026 at 10:31 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,160 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,13,240-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கிட்டத்தட்ட 2 மாதங்களாக தங்கம் விலை தினந்தோறும் மாறி வருகிறது. ஈரான் - அமெரிக்க போரானது உலக பொருளாதாரத்தில் ஏற்படுத்தியுள்ள தாக்கமே தங்கம் விலையின் இத்தகைய மாற்றத்திற்கு காரணம் என்று சொல்லப்பட்டது. அதேசமயம், அமெரிக்க டாலர் வலுவிழப்பு, வேலைவாய்ப்பின்மை, பொருளாதார நிலையற்ற தன்மை போன்ற காரணங்களும் தங்கம் விலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருவதாக கூறப்பட்டது.
இந்த நிலைமை மாற வேண்டுமானால், அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்றும், அப்படி உயர்த்தும் பட்சத்தில் உலகளவில் தங்கம் விலை குறையும் என்றும் நிபுணர்கள் கூறிவந்தனர். இந்நிலையில் தான் நேற்று அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதத்தை 0.25% உயர்த்தி, வட்டியை 3.75 சதவீதம் முதல் 4 சதவீதமாக நிர்ணயித்திருக்கிறது. இதனால் இனிமேல் தங்கம் விலை குறையும் என்று எதிர்பார்த்திருந்தவர்களுக்கு அதிர்ச்சியளிக்கும் விதமாக இன்று தங்கம் விலை ஏறியிருக்கிறது.
தங்கம் விலை
நேற்று (செப்டம்பர் 17) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 55 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,010-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 145 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,155-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 440 குறைந்து ரூ. 1,12,080-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,160 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,13,240-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
|இதையும் படிங்க: Explainer| யுபிஐ கட்டணம் - தெருவோர வியாபாரிகள் முதல் ஏர்லைன்ஸ் வரை யாருக்கு அதிகம் பாதிப்பு?
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,155
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,13,240
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 255
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,55,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|செப்டம்பர் 18
|ரூ. 14,155
|ரூ. 1,13,240
|செப்டம்பர் 17
|ரூ. 14,010
|ரூ. 1,12,080
|செப்டம்பர் 16
|ரூ. 14,065
|ரூ. 1,12,520
|செப்டம்பர் 15
|ரூ. 14,040
|ரூ. 1,12,320
|செப்டம்பர் 14
|ரூ. 14,125
|ரூ. 1,13,000
|செப்டம்பர் 13
|ரூ. 14,170
|ரூ. 1,13,360
|செப்டம்பர் 12
|ரூ. 14,170
|ரூ. 1,13,360
|செப்டம்பர் 11
|ரூ. 14,155
|ரூ. 1,12,120
|செப்டம்பர் 10
|ரூ. 14,255
|ரூ. 1,14,040
|செப்டம்பர் 9
|ரூ. 14,145
|ரூ. 1,13,260
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையானது வாரத்திற்கு ஒன்றிரண்டு முறை மட்டுமே மாற்றம் கண்டு வருகிறது. செப்டம்பர் 11ஆம் தேதியிலிருந்து நேற்று வரை ஒரு கிராம் ரூ. 250-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,50,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில், இன்று மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.
இன்று கிராமுக்கு ரூ. 5 உயர்ந்து ரூ. 255-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 5,000 உயர்ந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,55,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.