ETV Bharat / state

தேர்தல் பறக்கும் படை அதிரடி: சென்னையில் ரூ.77 கோடி மதிப்பிலான தங்கம், வெள்ளி நகைகள் பறிமுதல்

தேர்தல் ஆணையத்திடம் அனுமதி பெற்றிருந்த வாகனத்தின் டயர் பஞ்சராகி விட்டதால் மாற்று வாகனத்தின் மூலம் நகைகளை கொண்டு வந்ததாக தனியார் ஏற்றுமதி நிறுவனம் சார்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கனரக வாகனத்தை சோதனையிடும் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 27, 2026 at 2:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தேர்தல் பறக்கும் படையினரின் வாகன சோதனையில் சென்னையில் ரூ. 77 கோடி மதிப்பிலான தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

சென்னை தியாகராய நகர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட அசோக் நகர் 11வது அவென்யூ சாலையில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நேற்று (மார்ச் 26) நள்ளிரவில் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது சந்தேகத்திற்கிடமாக வந்த ஒரு கனரக வாகனத்தை நிறுத்தி அதிகாரிகள் சோதனை செய்துள்ளனர். அப்போது அந்த வாகனத்தில் 381 கிலோ தங்க நகைகள் மற்றும் வெள்ளி பொருட்கள் இருந்தது தெரியவந்தது. மேலும் அதன் மதிப்பு சுமார் ரூ. 77 கோடியே 29 லட்சம் ரூபாய் எனவும் கணக்கிடப்பட்டது.

பல கோடி மதிப்புள்ள தங்க நகைகளை கொண்டுவந்த நபர்களிடம் அதுகுறித்து விசாரணை செய்தனர். அதில், சௌகார்பேட்டை கிளையில் இருந்து தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகளை வியாபாரிகள் மொத்தமாக பெற்று, அவற்றை கிண்டியில் உள்ள ஏற்றுமதி நிறுவனத்திற்கு லாரியில் ஏற்றி கொண்டு சென்றது தெரியவந்தது.

மேலும், அந்த நகைகளை தனியார் ஏற்றுமதி நிறுவனம், வெளிமாநிலத்திற்கு கொண்டுசென்று அங்குள்ள வியாபாரிகளுக்கு விற்பனை செய்யவிருப்பதும் தெரியவந்தது. இதுபோன்ற நகை விநியோகத்திற்காக அந்த ஏற்றுமதி நிறுவனம், தேர்தல் ஆணையத்திடமிருந்து சுமார் 20 வாகனங்களுக்கு மட்டும் அனுமதி பெற்றிருந்த நிலையில், தற்போது நகைகளை கொண்டுவந்த வாகனத்திற்கு அனுமதி பெறவில்லை என்பது பறக்கும் படையினரின் விசாரணையில் தெரியவந்தது.

இதையும் படிங்க: மனைவிக்கே பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியாதவர் பெண் பாதுகாப்பு பற்றி பேசுவதா? விஜய்யை சாடிய அமைச்சர் கீதாஜீவன்

கனரக வாகனத்தில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகளை கொண்டு வந்ததற்கு முறையான ஆவணங்கள் இல்லாததால், அவற்றை தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். உடனடியாக அந்த நகைகளை வருமான வரித்துறையிடமும் அதிகாரிகள் ஒப்படைத்துள்ளனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து, தனியார் ஏற்றுமதி நிறுவனமானது நகைகளுக்கான ஆவணங்களை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் ஒப்படைத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் தேர்தல் ஆணையத்திடம் அனுமதி பெற்றிருந்த வாகனத்தின் டயர் பஞ்சராகி விட்டதால் மாற்று வாகனத்தின் மூலம் நகைகளை கொண்டுவந்ததாகவும் தனியார் ஏற்றுமதி நிறுவனம் சார்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், தனியார் ஏற்றுமதி நிறுவனம் அளித்திருக்கிற ஆவணங்களை அதிகாரிகள் சரிபார்த்த பின், நகைகள் ஒப்படைக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

ELECTION FLYING SQUAD
GOLD AND SILVER JEWE SEIZE
ASSEMBLY ELECTION 2026
தேர்தல் பறக்கும் படை
TAMIL NADU ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.