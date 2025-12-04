ETV Bharat / state

பட்டப்பகலில் வீடு புகுந்து இரும்பு வியாபாரி படுகொலை - ஈரோட்டில் பயங்கரம்

ஈரோட்டில் இரும்பு வியாபாரி படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

உயிரிழந்த விஜயகுமாரின் உடலை கைப்பற்றி எடுத்துச்செல்லும் போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 4, 2025 at 2:30 PM IST

ஈரோடு: கோபிசெட்டிபாளையம் அருகே பட்டப் பகலில் வீடு புகுந்து இரும்பு வியாபாரி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து கோபி காவல் நிலைய போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

விசாரணையில், கோபிசெட்டிபாளையம் ஸ்வீப்பர் குடியிருப்பு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் விஜயகுமார். இவர் இரும்பு வியாபாரம் செய்து வந்தார். இவரது மனைவி கனகா. இவர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் பவானியில் உள்ள தனது தாயார் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். இந்த நிலையில், நேற்று வீட்டில் இருந்த விஜயகுமார் மதியம் வரை வெளியே வரவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதனால், அவரது உறவினர் ஒருவர் வீட்டிற்குள் சென்று பார்த்த போது, விஜயகுமார் தலை மற்றும் காலில் வெட்டு காயங்களுடன் உயிரிழந்த கிடந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.

தொடர்ந்து, இது குறித்து காவல் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த கோபி காவல் நிலைய போலீசார், இரும்பு வியாபாரி விஜயகுமாரின் உடலை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக கோபி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, தடவியல் நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன. மேலும், மோப்ப நாய் காவேரியை அழைத்து வந்து சோதனை செய்தனர். இதில் மோப்ப நாய் காவேரி சிறிது தூரம் ஓடிச் சென்று நின்றது. யாரையும் அது கவ்விப் பிடிக்கவில்லை.

உயிரிழந்த விஜயகுமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதனையடுத்து, இந்த கொலை சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை கைப்பற்றி, இந்த கொலையில் ஈடுபட்டது யார்? எதற்காக கொலை செய்தனர்? வியாபாரம் தொடர்பாக பிரச்சனை இருந்ததா? முன் விரோதம் காரணமாக நடந்ததா? என்ற பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

முதற்கட்ட விசாரணையில், ஒரு நபர் இரு சக்கர வாகனத்தில் விஜயகுமார் வீட்டு வாசலில் நின்றிருந்ததாகவும், உள்ளே சென்று விட்டு சிறிது நேரம் கழித்து வந்து வாகனத்தை எடுத்து சென்றதாக அப்பகுதியினர் தெரிவித்துள்ளனர். பட்டப்பகலில் வீடு புகுந்து இரும்பு வியாபாரி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இரும்பு வியாபாரி கொலை
ஈரோட்டில் கொலை
MURDER IN ERODE
GOBICHETTIPALAYAM POLICE
ERODE MURDER

