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கோவா சர்வதேச சிலம்பம் போட்டி - தங்கம் வென்று அசத்திய குடியாத்தம் மாணவ, மாணவிகள்

சிலம்பம் ஒரு பாரம்பரிய விளையாட்டு மட்டுமின்றி, பெண்களுக்கு தற்காப்பு கலையாகவும் பயன்படுகிறது என்று வெற்றி பெற்ற மாணவிகள் தெரிவித்தனர்.

கோவாவில் நடைபெற்ற சர்வதேச சிலம்பம் போட்டியில் தங்கம் வென்று அசத்திய குடியாத்தம் மாணவ, மாணவிகள்
கோவாவில் நடைபெற்ற சர்வதேச சிலம்பம் போட்டியில் தங்கம் வென்று அசத்திய குடியாத்தம் மாணவ, மாணவிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 9:06 PM IST

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வேலூர்: கோவாவில் நடைபெற்ற சர்வதேச சிலம்பம் போட்டியில் குடியாத்தம் பகுதியைச் சேர்ந்த 24 மாணவர்கள், பல்வேறு பிரிவுகளில் தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.

வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் நகரில் உள்ள தாளை சிலம்பு பயிற்சி பள்ளியில் பயிற்சி பெற்று வரும் மாணவர்கள், சிலம்பம் போட்டிகளில் தொடர்ந்து சிறப்பான சாதனைகளை படைத்து வருகின்றனர்.

கடந்த ஆண்டு இறுதியில் கர்நாடகாவில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான சிலம்பம் போட்டியில் குடியாத்தம் தாளை சிலம்பு பயிற்சி பள்ளியைச் சேர்ந்த 22 மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர். அவர்களில், 20 மாணவர்கள் முதல் பரிசையும், 2 மாணவர்கள் இரண்டாம் பரிசையும் பெற்று சாதனை படைத்தனர். இதன் மூலம் அவர்கள் சர்வதேச அளவிலான சிலம்பம் போட்டியில் பங்கேற்க தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.

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இதனைத் தொடர்ந்து, கோவாவில் கடந்த மாதம் 28, 29 மற்றும் 30-ஆம் தேதிகளில் சர்வதேச சிலம்பம் போட்டிகள் நடைபெற்றன. இந்தப் போட்டியில், பெங்களூருவில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான போட்டியில் தேர்வான மாணவர்கள் உள்பட குடியாத்தம் பகுதியைச் சேர்ந்த மொத்தம் 24 மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.

சர்வதேச அளவில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் இலங்கை, மலேசியா, நேபாளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த மாணவர்களும் கலந்து கொண்டனர். பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் சிலம்பம் போட்டிகள் நடத்தப்பட்ட நிலையில், குடியாத்தத்தைச் சேர்ந்த 24 மாணவர்களும் தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்தி, தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்தனர்.

வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ்கள் மற்றும் பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டன. சர்வதேச அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்று வெற்றி பெற்று ஊர் திரும்பிய மாணவர்களுக்கு பொதுமக்கள் மற்றும் உறவினர்கள் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பும் அளிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து சிலம்பம் போட்டியில் பங்கேற்ற அரசு பள்ளி மாணவிகள் கூறுகையில், "தற்போதைய விஞ்ஞான வளர்ச்சி காலத்தில் பெரும்பாலான மாணவர்கள் செல்போன் மற்றும் ஆன்லைன் விளையாட்டுகளில் அதிக நேரத்தை செலவிடுகின்றனர். ஆனால், நம் பாரம்பரிய சிலம்பக் கலையை கற்று, அதில் தொடர்ந்து பயிற்சி பெற்று சர்வதேச போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று வருவது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.

பெண்களுக்கு தற்காப்புக்கலையாக உள்ளது

சிலம்பம் ஒரு பாரம்பரிய விளையாட்டு மட்டுமின்றி, பெண்களுக்கு தற்காப்புக் கலையாகவும் பயன்படுகிறது. சர்வதேச போட்டியில் பங்கேற்று தங்கம் வென்றது எங்களுக்கு பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் அளிக்கிறது.

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அரசு வேலைவாய்ப்பில் இடஒதுக்கீட்டை உயர்த்த கோரிக்கை

சிலம்பம் பயிற்சி பெற்று போட்டிகளில் சாதனை படைக்கும் மாணவர்களுக்கு அரசு வேலைவாய்ப்பில் தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் 3 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை 6 சதவீதமாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும். பாரம்பரிய சிலம்பக் கலையை அடுத்த தலைமுறையினரிடமும் கொண்டு செல்லும் வகையில், மாணவர்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி பெறுவதற்கான ஊக்கமும் ஆதரவும் வழங்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.

சர்வதேச போட்டியில் குடியாத்தத்தைச் சேர்ந்த 24 மாணவர்களும் தங்கம் வென்றிருப்பது, குடியாத்தம் பகுதி மட்டுமின்றி வேலூர் மாவட்டத்திற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளது.

TAGGED:

GOA INTERNATIONAL SILAMBAM
GUDIYATHAM
கோவா சர்வதேச சிலம்பம் போட்டி
குடியாத்தம்
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