சிறையில் ஞானசேகரன் மீது கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் புகார்
ஞானசேகரன் மீது கொலை வெறி தாக்குதல் நடத்திய ஜெயிலர் சாந்தகுமார் மற்றும் சிறைக் காவலர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என புகாரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Published : April 24, 2026 at 9:44 PM IST
சென்னை: அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவி பாலியல் வழக்கில் சிறை தண்டனை அனுபவித்து வரும் ஞானசேகரன் மீது கொலை வெறி தாக்குதல் நடத்தியதாகக் கூறி சிறை வார்டன் மற்றும் காவலர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்ககோரி அவரது தாய் கங்காதேவி மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் புகாரளித்துள்ளார்.
சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் பிரியாணி கடை உரிமையாளர் ஞானசேகரனை கோட்டூர்புரம் அனைத்து மகளிர் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர். மேலும், கீழமை நீதிமன்றம் மாணவி பாலியல் வழக்கில் கைதான ஞானசேகரனுக்கு 30 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தது. இதனை அடுத்து ஞானசேகரன் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இந்த நிலையில், கடந்த 20 ஆம் தேதி (திங்கள்) அன்று அதிகாலை ஞானசேகரனுக்கு திடீரென உடல்நலக்குறைவு (வலிப்பு) ஏற்பட்டதாகக் கூறி சிறை காவலர்கள் அவரை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர். மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வந்த ஞானசேகரன், சிகிச்சை முடிந்து மீண்டும் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இந்த நிலையில், தனது மகன் மீது சிறை வார்டன் மற்றும் காவலர்கள் கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்தியதாலேயே அவர் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாக ஞானசேகரின் தாய பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார். மேலும், சிறையில் தன் மகன் மீது தாக்குதல் நடத்தி மனித உரிமை மீறலில் ஈடுபட்ட சிறை வார்டன் மற்றும் காவலர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் இன்று அவர் புகார் அளித்துள்ளார்.
இதைத்தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது கூறிய அவர், "எனது மகன் ஞானசேகரன் அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவி பாலியல் வழக்கில் தண்டனைப் பெற்று சிறையில் உள்ளார். கடந்த 20 ஆம் தேதி எனது மகனுக்கு திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக அவர் சிகிச்சைக்காக ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வந்தது. இதையறிந்து அவரை பார்க்க மருத்துவமனைக்கு சென்றோம்.
மருத்துவமனையில் என் மகன் ஞானசேகரன், மூச்சு பேச்சு இல்லாமல் சுயநினைவின்றி இருந்தார். இதைப் பார்த்து நாங்கள் மிகுந்த அதிர்ச்சிக்கு ஆளானோம். பின்னர், என் மகன் கண் விழித்த உடன், 'சிறை வார்டன் சாந்தகுமார் மற்றும் சிறை காவலர்கள் ஐந்து பேர் சேர்ந்து, சிறையில் விளக்குகளை அணைத்துவிட்டு, தன்னை கடுமையாக லத்தியால் அடித்து கொலை வெறிதாக்குதல் நடத்தினர்' என்று கூறினார். ஆகையால், எனது மகனின் உயிருக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும்" எனக் கோரி மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் புகார் அளித்துள்ளோம் என்று கங்காதேவி கூறினார்.
மேலும், நீதிமன்றத்தால் தண்டனை விதிக்கப்பட்டு சிறைவாசம் அனுபவித்து வரும் சிறைவாசிகளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டிய சிறை அதிகாரிகளே கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்தியது மனித உரிமைகள் மீறிய செயல். இதனைக் கண்டித்து ஞானசேகரன் சிறையில் அறவழியில் உண்ணாவிர போராட்டம் நடத்தி வருவதாகவும் அந்த புகாரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.