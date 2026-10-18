இயற்கை காட்சிகளை ரசித்தவாறு பயணிக்கும் வகையில் கண்ணாடி ரயில் பெட்டிகள்; மதுரை - குருவாயூர் விரைவு ரயிலில் அறிமுகம்
மதுரை - குருவாயூர் - மதுரை விரைவு ரயிலில் வரும் அக்டோபர் 22 முதல் விஸ்டாடோம் பெட்டி இணைக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
Published : October 18, 2026 at 4:21 PM IST
மதுரை: இயற்கை காட்சிகளை ரசித்தபடி பயணம் மேற்கொள்ளும் வகையில் கண்ணாடி வசதி செய்யப்பட்ட விஸ்டாடோம் சொகுசு ரயில் பெட்டியை மதுரை - குருவாயூர் விரைவு ரயிலில் முதல் முறையாக தெற்கு ரயில்வே அறிமுகம் செய்ய உள்ளது.
பயணிகள் சேவை மற்றும் ரயில் சுற்றுலாவை மேம்படுத்தும் வகையில், தெற்கு ரயில்வே சார்பில் மதுரை - குருவாயூர் விரைவு ரயிலில் முதல் முறையாக விஸ்டாடோம் (Vistadome) பெட்டி அறிமுகம் செய்யப்பட இருக்கிறது. தற்காலிக சோதனை அடிப்படையில் இந்த பெட்டி இணைக்கப்பட்டு இயக்கப்பட உள்ளது.
இதன்படி, ரயில் எண்கள் 16327/16328 கொண்ட மதுரை - குருவாயூர் - மதுரை விரைவு ரயிலில் வரும் அக்டோபர் 22 முதல் விஸ்டாடோம் பெட்டி இணைக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
மதுரையிலிருந்து இயக்கப்படும் நாட்கள்
மதுரையிலிருந்து புறப்படும் ரயிலில் 2026 அக்டோபர் 22 முதல் 2027 ஜனவரி 15 வரை விஸ்டாடோம் பெட்டி இணைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. அதாவது வியாழன், வெள்ளி, சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இந்தப் பெட்டியுடன் ரயில் இயக்கப்படும். அதேபோல், குருவாயூரில் இருந்து புறப்படும் ரயிலில் 2026 அக்டோபர் 23 முதல் 2027 ஜனவரி 16 வரை விஸ்டாடோம் பெட்டி இணைக்கப்பட உள்ளது. வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு மற்றும் திங்கட்கிழமைகளில் இந்த வசதி கிடைக்கும்.
ரயிலின் பெட்டிகள் அமைப்பில் மாற்றம்
விஸ்டாடோம் பெட்டி அறிமுகப்படுத்தப்படுவதைத் தொடர்ந்து, மதுரை - குருவாயூர் விரைவு ரயிலின் பெட்டிகள் அமைப்பு மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, ரயிலில் ஒரு எக்ஸிகியூட்டிவ் ஏசி சேர் கார் வகை விஸ்டாடோம் பெட்டி, ஒரு ஏசி மூன்றடுக்கு படுக்கை வசதிப் பெட்டி, இரண்டு ஸ்லீப்பர் வகுப்புப் பெட்டிகள், ஏழு பொது இரண்டாம் வகுப்புப் பெட்டிகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஏற்ற வசதிகளைக் கொண்ட ஒரு பெட்டி மற்றும் ஒரு சரக்கு மற்றும் பிரேக் வேன் ஆகியவை இடம்பெறும்.
முன்பதிவு தொடங்கியது
இந்த ரயில்களுக்கான முன்பதிவு தொடங்கியுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது. விஸ்டாடோம் பெட்டி அறிமுகப்படுத்தப்படுவதன் மூலம், பயணிகள் பயணத்தின்போது வெளிப்புற இயற்கைக் காட்சிகளை ரசிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். ரயில் சுற்றுலாவை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் மேற்கொள்ளப்படும் இந்த முயற்சி, மதுரை மற்றும் குருவாயூர் இடையே பயணிக்கும் பயணிகளுக்குப் புதிய அனுபவத்தை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.