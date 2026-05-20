கிளாண்டர்ஸ் தொற்று; 100-க்கும் மேற்பட்ட குதிரைகளின் மாதிரிகள் ஹரியானாவுக்கு அனுப்பி வைப்பு

கிளாண்டர்ஸ் தொற்று; 100-க்கும் மேற்பட்ட குதிரைகளின் மாதிரிகள் ஹரியானாவுக்கு அனுப்பி வைப்பு
கிளாண்டர்ஸ் நோய் என்பது விலங்குகளிடமிருந்து மனிதர்களுக்குப் பரவக்கூடிய ஒரு நோயாக இருந்தாலும், அதுகுறித்து பெரிதாகக் கவலைப்படத் தேவையில்லை என்று தமிழ்நாடு கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் மருத்துவ பணிகள் துறை இயக்குநர் எஸ்.பி.அம்ரித் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 20, 2026 at 9:27 PM IST
சென்னை: சென்னையில் கிளாண்டர்ஸ் தொற்று காரணமாக குதிரை உயிரிழந்ததன் காரணமாக, 100-க்கும் மேற்பட்ட குதிரைகளின் மாதிரிகள் ஹரியானாவில் பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் மருத்துவப் பணிகள் துறை இயக்குநர் எஸ்.பி.அம்ரித் கூறுகையில், "சென்னையில் சவாரிக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு குதிரை கிளாண்டர்ஸ் தொற்று காரணமாக உயிரிழந்தது. இதையடுத்து, குதிரைகளின் மாதிரிகள் மற்றும் குதிரை பராமரிப்பாளர்களின் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ள ஹரியானாவில் உள்ள தேசிய குதிரைகள் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் உள்ள (ICAR–National Research Centre on Equines) ஆய்வகத்திற்கு பரிசோதனைக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
சென்னையில் உள்ள மெரினா கடற்கரை, எலியட்ஸ் கடற்கரை மற்றும் கோவளம், மகாபலிபுரம் கடற்கரை பகுதிகளில் சவாரிக்காக பயன்படுத்தப்படும் குதிரைகளிடம் இருந்து மே 16-ஆம் தேதி முதல் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. மே 18-ஆம் தேதி வரை 126 குதிரைகளின் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டு ஹரியானாவில் உள்ள தேசிய குதிரைகள் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் உள்ள (ICAR–National Research Centre on Equines-NRCE) ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
விலங்குகளை பாரமரிப்பவர்களிடம் இருந்தும் 50 மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு பொது சுகாதாரத்துறையின் மூலமாக ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மீன்வளம், கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத் துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத் துறை கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம், கிளாண்டர்ஸ் நோய் குறித்த திருத்தப்பட்ட தேசிய செயல் திட்டத்தை வெளியிட்டது.
இந்தியா முழுவதும் பரவக்கூடியதும், பெரும்பாலும் உயிரைப் பறிக்கக்கூடியதுமான கிளாண்டர்ஸ் தொற்றை கண்காணித்தல், தடுத்தல், கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் முற்றிலுமாக ஒழித்தல் ஆகியவற்றை மேம்படுத்தும் வகையில் அந்த செயல்திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
பரிசோதனையில் நோய்த்தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்படும் விலங்குகள், நிலையான வழிகாட்டு நடைமுறைகளின்படி மனிதாபிமான முறையில் கருணைக்கொலை செய்யப்பட வேண்டும்; அதைத் தொடர்ந்து, அப்பகுதியை கிருமி நீக்கம் செய்யும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
கிளாண்டர்ஸ் நோய் என்பது விலங்குகளிடமிருந்து மனிதர்களுக்குப் பரவக்கூடிய ஒரு நோயாக இருந்தாலும், அதுகுறித்து பெரிதாகக் கவலைப்படத் தேவையில்லை. கிளாண்டர்ஸ் நோயைக் கையாள்வதற்கான நெறிமுறை முறையாகப் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. எனவே, இதுகுறித்து அச்சப்படத் தேவையில்லை.
பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்ட மாதிரிகளில் நோய் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டால் மட்டுமே, ICAR-NRCE நிறுவனம் அதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடும்" என்று தெரிவித்தார்.
மேலும் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட குதிரைகள் உணவு இல்லாமல் பாதிக்கப்படக் கூடாது என்பதற்காக கால்நடை பராமரிப்புத் துறையின் சார்பில் தீவனங்களும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகிறது.