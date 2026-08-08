நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுசீரமைப்பே வளர்ச்சிக்கான அடித்தளம்: ஜி.கே. வாசன் ஓபன் டாக்

நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுசீரமைப்பே வளர்ச்சிக்கான அடித்தளம்: ஜி.கே. வாசன் ஓபன் டாக்
முதலமைச்சர் விஜய்யின் இரண்டரை மாத ஆட்சி என்பது மக்களின் எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில் உள்ளது என ஜி.கே. வாசன் தெரிவித்தார்.
Published : August 8, 2026 at 5:20 PM IST
சென்னை: நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளை மறுசீரமைப்பு செய்வதே வளர்ச்சிக்கான அடித்தளம் என தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே. வாசன் தெரிவித்துள்ளார்.
தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதா குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் இன்று நடைபெறும் நிலையில், ஜி.கே. வாசன் இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்ட நிர்வாகிகள் உடனான மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னையில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் பங்கேற்று நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.
காவிரி விவகாரத்தில் சரியான முடிவு
இந்நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை ஜி.கே. வாசன் சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "தமிழகத்துக்கு காவிரியில் தண்ணீர் கொடுப்பது கர்நாடகாவின் கடமை. தண்ணீர் கேட்பது தமிழ்நாட்டின் உரிமை. காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவை கூட கர்நாடகா மதிப்பதில்லை
எனவே, இந்த விவகாரத்தில் தவெக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தை நாடுவது சரியான முடிவுதான். நேற்று அனைத்து தரப்பு விவசாயிகளையும் அரசு சார்பில் அழைத்து பேசியது நல்ல விஷயம். இது, விவசாயிகளின் எண்ணங்களை அரசு பிரதிபலிக்கும் செயலாக உள்ளது" என ஜி.கே. வாசன் தெரிவித்தார்.
தொகுதி மறுசீரமைப்பு முக்கியம்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நாடாளுமன்ற தொகுதிகளை மறுசீரமைப்பதன் வாயிலாகவே வளர்ச்சியை எட்ட முடியும். வளர்ச்சிக்கான அடித்தளமே அதுதான். அதே நேரத்தில், இந்த விஷயத்தில் தமிழக உரிமைகளை விட்டுத் தரகூடாது. இதில் தமிழக அரசு கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்த விவகாரம் தொடர்பாக ஆலோசிப்பதற்காக அனைத்துக் கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தை தவெக அரசு இன்று கூட்டியுள்ளது பாராட்டுக்குரிய செயல்.
ஆனால், சில கட்சிகள் இந்தக் கூட்டத்தை புறக்கணித்துள்ளன. இது ஏற்புடையதல்ல. காவிரி பிரச்சனை உள்ளிட்ட மாநில பிரச்சனைகளில் அனைத்து கட்சிகளும் தமிழக அரசுக்கு உறுதுணையாக நிற்க வேண்டும்" என்றார்.
'பயிர்க்கடனை ரத்து செய்ய வேண்டும்'
மேலும் பேசிய ஜி.கே. வாசன், "பொது பட்ஜெட்டையும், வேளாண் பட்ஜெட்டையும் தவெக தாக்கல் செய்துள்ளது. அதில் பல திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது நல்ல செய்தி. இன்னும் சில துறைகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீட்டை அதிகரித்திருக்க வேண்டும். இந்தக் கருத்துக்கு தமிழக அரசு செவிசாய்க்க வேண்டும். விவசாயக் கடனை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும். நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைவதை 100 சதவீதம் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
'காங்கிரஸுடன் இணைந்து தமாக செயல்படும்'
வைகோவின் புத்தக வெளியீட்டில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் பல தேசிய தலைவர்கள் பங்கேற்றது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. எதிர்காலத்தில் வளமான தமிழகத்துக்கு ஈடு கொடுக்கும் வலிமையான பாரதத்தை அமைக்கும் மேடையாக அது அமைந்தது.
தமிழ் மாநில காங்கிரஸை பொறுத்தவரை, உள்ளாட்சி தேர்தல் வரை கூட்டணி இன்றி தனித்து செயல்பட உள்ளோம். இயக்கத்தை வலிமைப்படுத்த உள்ளோம். காமராஜருக்கு பிறகு, தமிழகத்தில் பிரதிநிதித்துவம் இல்லமால் இருந்த காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தற்போதைய ஆட்சியில் பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக தமிழக அரசுக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கிறேன்.
காங்கிரஸ் இடம்பெற்றுள்ளதால் தமிழக அமைச்சரவையின் செயல்பாடு காமராசர் வழியில் நேர்மை , எளிமை, தூய்மையோடு இருக்கும் என நம்புகிறேன். காங்கிரஸ் கட்சியுடன் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தற்போது இணைந்து செயல்பட தொடங்கியுள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய்யின் இரண்டரை மாத ஆட்சி என்பது மக்களின் எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில் உள்ளது" என ஜி.கே. வாசன் தெரிவித்தார்.