திமுக ஆட்சிக்கு பெண்களே முற்றுப்புள்ளி வைப்பார்கள் - ஜிகே வாசன் ஆவேசம்
திமுக அரசு விவசாயிகளை ஏனோ தானோ என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறது என தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 9, 2025 at 12:28 PM IST
மயிலாடுதுறை: வருகின்ற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக ஆட்சிக்கு மாணவிகளும், பெண்களுமே முற்றுப்புள்ளி வைப்பார்கள் என்று தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் விமர்சித்துள்ளார்.
மயிலாடுதுறை தருமபுரத்தில் ஆதீனம் 27-வது குருமகா சன்னிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ கயிலை மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகளின் மணிவிழா நடைபெற்று வருகிறது. அந்த மாநாட்டின் எட்டாம் நாள் விழா நிகழ்வில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான ஜிகே.வாசன் ஆதீன மடாதிபதியை நேரில் சந்தித்து ஆசி பெற்றார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் சந்தித்து பேசிய அவர், "வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணியில் நம்பிக்கை உள்ள கட்சிகள் மக்களிடம் முறையாக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். பிழையற்ற வாக்காளர் பட்டியல்தான் நல்ல, நியாயமான தேர்தலுக்கு வழிவகுக்கும். எனவே ஜனநாயகத்துக்கு உகந்ததாக அமையும் வகையில் இது முறையாக, சரியாக நடைபெற வேண்டும். தேர்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கை மிகச் சரியான நடவடிக்கை என தமாகா கருதுகிறது.
வாக்குத் திருட்டு நடைபெறக்கூடாது. அதற்குத்தான் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் என்ற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திக் கொண்டு இருக்கிறோம். காங்கிரஸ் கட்சி மற்றும் இண்டியா கூட்டணியை பொறுத்தவரை அவர்கள் வெற்றி பெறுகின்ற மாநிலங்களில் தேர்தல் ஆணையத்தின் பணி சரியானது என்றும் தோல்வியுறும் மாநிலங்களில் தேர்தல் ஆணையத்தின் பொறுப்பு சரியில்லை என்றும் கூறுவது விளையாட்டுத்தனமாகவும், வேடிக்கையாகவும் இருக்கிறது. வாக்காளர்கள் உங்களை கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்," என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "கொலை, கொள்ளை, பாலியல் தொல்லை, போதைப்பொருள் கடத்தல் போன்றவற்றால் தென்மாநிலங்களிலேயே தமிழகத்தில் அதிக அளவு சட்டம் - ஒழுங்கு குறைந்துள்ளது என்பது வேதனையானது. இதற்கு தொடர்ந்து இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளாக முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியாத ஒரு அரசாக இந்த திமுக அரசு திணறிக் கொண்டிருக்கிறது. சமீபத்தில் கோவையில் மாணவிக்கு நேர்ந்த சம்பவத்தை பார்க்கும்போது தமிழகத்தில் மாணவிகளுக்கு, பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்று தெரிகிறது. வரும் தேர்தலில் இந்த ஆட்சிக்கு மாணவிகளும், பெண்களுமே முற்றுப்புள்ளி வைப்பார்கள்," என்றார்.
|இதையும் படிங்க: திமுக கண்டிப்பா ஜெயிச்சே ஆகணும் இல்லையென்றால்... கிருஷ்ணகிரி மா.செ.க்களுக்கு ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை!
அத்துடன், "விவசாயிகளின் வயிற்றில் அடித்த எந்த அரசும் தொடர்ந்ததாக வரலாறு கிடையாது. திமுக அரசு விவசாயிகளை ஏனோ தானோ என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. எந்த அவசர நிலையிலும் விவசாயிகளின் நஷ்டத்துக்கு அரசு அவர்களோடு துணை நிற்கவில்லை. எந்தச் சூழலிலும் விவசாயிகளுக்கு பாதுகாப்பாக இந்த அரசு செயல்படவில்லை. அவர்களுக்கான நியாயத்தை இந்த அரசு செய்யவில்லை. அதனால் விவசாயிகள் இந்த அரசின் மீது கடும் கோபத்தில் உள்ளனர். இந்த அரசின் வருங்கால தோல்விக்கு விவசாயிகளும் அடித்தளமாக அமைவார்கள்" என்று ஜி.கே.வாசன் கூறினார்.