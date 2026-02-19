ETV Bharat / state

திமுக கூட்டணிக்கு தேமுதிக சென்றது மக்களின் மனநிலைக்கு மாறானது - ஜி.கே.வாசன்

திமுக, காங்கிரஸ் கூட்டணி ஏற்கனவே சுக்கு நூறாக உடைந்து போனது என ஜி.கே.வாசன் கூறியுள்ளார்.

தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே வாசன்
தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே வாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
திருச்சி: திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக இணைந்தது மக்களின் மனநிலைக்கு நேர்மாறாக உள்ளது என தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் கூறியுள்ளார்.

தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் சார்பில் திருச்சி, தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, திருவாரூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், மயிலாடுதுறை, நாகை ஆகிய மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய டெல்டா மண்டல, மாவட்ட தலைவர்கள், நிர்வாகிகள் கலந்தாய்வு கூட்டம் திருச்சியில் இன்று அக்கட்சி தலைவர் ஜி.கே.வாசன் தலைமையில் நடைபெற்றது.

அந்த கூட்டத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட விரும்பும் நிர்வாகிகள் ஜி.கே.வாசனிடம் விருப்ப மனுக்களை வழங்கினர்.
முன்னதாக ஜி.கே.வாசன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது, ”தமிழ்நாடு அரசின் இடைக்கால வேளாண் பட்ஜெட்டால் விவசாயிகளுக்கு எந்த பயனும் இல்லை. திமுக உடன் தேமுதிக கூட்டணி அமைத்துள்ளது தமிழ்நாடு வாக்காளர்களின் எதிர்காலத்திற்கும், எண்ணத்திற்கு நேர்மாறாக உள்ளது.

விஜயகாந்த் இருந்த வரை திமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்கவில்லை. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு தான் மக்கள் மத்தியில் ஆதரவு அதிகம் உள்ளது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி உறுதியாக வெற்றி பெறும். ஜனநாயகத்தில் கூட்டணியை தேர்வு செய்வதற்கு ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் உரிமை உள்ளது. அதிமுக தலைமையிலான என்டிஏ கூட்டணியின் வெற்றி பிரகாசமாக உள்ளது” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “மாநில சுயாட்சிக்காக அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை திருத்த வேண்டும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். மத்திய ஆட்சியில் பல ஆண்டுகள் ஆதிக்கம் செலுத்திய போதெல்லாம் மாநில சுயாட்சி, இந்தி திணிப்பு போன்றவற்றுக்கு திமுக சரியான அழுத்தம் கொடுக்கவில்லை.

அப்போது மத்திய அரசில் நல்ல இலாகாக்களை பெறுவதில் தான் போராடி இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். வாஜ்பாய் பிரதமராக இருந்த போது கூட்டணியில் இருந்த போது, குறைந்தபட்ச செயல்திட்டத்தில் கூட அதை வலியுறுத்தவில்லை” என குற்றம்சாட்டினார்.

சட்டமன்ற தேர்தல் குறித்து பேசுகையில், “த.மா.கா.வின் குரல் சட்டமன்றத்தில் ஒலிக்க வேண்டும் என்பதை நோக்கியே என் கவனம் உள்ளது. அதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் தான் என் கவனம் உள்ளது. ராஜ்யசபா உறுப்பினர் குறித்து தற்போது நாங்கள் யோசிக்கவில்லை. த.மா.கா.வை பொறுத்தவரை கூட்டணியின் வெற்றியை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பது தான் முதல் பணி. லாப நஷ்டங்களை தாண்டி கூட்டணி தர்மத்தை கடைபிடிக்கும் கட்சி த.மா.கா தான்” என்றார்.

திமுக, காங்கிரஸ் கூட்டணி குறித்து ஜி.கே.வாசன் பேசுகையில், “காங்கிரசுக்கு பல்வேறு நெருக்கடிகள் உள்ளன. முரண்பாடுகளின் மொத்த உருவம் திமுக, காங்கிரஸ் கூட்டணி தான். அந்த வகையில் சுக்கு நூறான பொருளை எப்படி ஒட்ட நினைத்தாலும், அது மீண்டும் சுக்கு நூறாக தான் போகும். அதுபோல தான் திமுக, காங்கிரஸ் கூட்டணி உள்ளது” என்றார்.

