தாமரை சின்னத்தில் போட்டி; தமாகா வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்ட ஜி.கே.வாசன்

அமைச்சர்களை எதிர்த்து போட்டியிடுவது தமாக வேட்பாளர்களுக்கு சிரமமான காரியமாக கருதவில்லை என ஜி.கே.வாசன் தெரிவித்தார்.

ஜி.கே.வாசன் பேட்டி
ஜி.கே.வாசன் பேட்டி
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 27, 2026 at 12:19 PM IST

Updated : March 27, 2026 at 12:29 PM IST

சென்னை: தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் பட்டியலை அக்கட்சி தலைவர் ஜி.கே.வாசன் வெளியிட்டுள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக-பாஜக கூட்டணியில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 5 இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி தமாகாவுக்கு ஒட்டன்சத்திரம், ஈரோடு மேற்கு, ராணிப்பேட்டை, கிள்ளியூர், கும்பகோணம் உள்ளிட்ட தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம் நேற்று அக்கட்சி தலைவர் ஜி.கே.வாசன் தலைமையில் நடைபெற்ற நிலையில், தற்போது வேட்பாளர் பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

  1. ஒட்டன்சத்திரம் - விடியல் சேகர்
  2. ஈரோடு மேற்கு - யுவராஜ்
  3. ராணிப்பேட்டை - கார்த்திகேயன்
  4. கிள்ளியூர் - சைமன்
  5. கும்பகோணம் - அசோக்குமார்

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையை அக்கட்சி தலைவர் ஜி.கே.வாசன் வெளியிட்டார். இதைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "பாஜக கூட்டணியில் இருப்பதால், எங்கள் கட்சி வேட்பாளர்கள் தாமரை சின்னத்திலேயே போட்டியிடுவார்கள். சின்னம் எது என்பதை விட, வெற்றி பெற எப்படி களப்பணி ஆற்றுகிறோம் என்பதே அரசியலில் முக்கியம். அந்த வகையில் தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிடுவது எங்களுக்கு எந்த பின்னடைவையும் ஏற்படுத்தாது. மக்கள் விரும்பும் கட்சியாக பாஜக உள்ளது. தற்போது நாங்கள் போட்டியிடும் 5 தொகுதிகளிலும் வென்று, அடுத்த முறை விரும்பும் சின்னத்தில் போட்டியிடவே இந்த முடிவை நாங்கள் எடுத்துள்ளோம்.

நல்ல நேரம்

ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் ஒரு சென்டிமெண்ட் இருக்கும். எங்களுக்கும் அந்த மாதிரியான சென்டிமெண்ட் உள்ளது. அதனால்தான் வேட்பாளர் அறிவிப்பை 12.12 மணிக்கு வெளியிட்டோம். எங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகளில் அமைச்சர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள் என்று கூறுகிறார்கள். யார் போட்டியிட்டாலும் எங்கள் வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள்.

தமிழக அமைச்சர்கள் மீது மக்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தி நிலவுகிறது. எனவே, அவர்களை நிச்சயம் வெற்றிக்கொள்வோம். எங்கள் கட்சி சார்பாக பலரும் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்து மனு அளித்திருந்தனர். அவர்களில் 5 பேரை வேட்பாளர்களாக தேர்வு செய்து அறிவித்துள்ளோம். வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வது எங்களுக்கு மிகவும் சவாலாக இருந்தது. இந்த சவாலுக்கு மத்தியில் வேட்பாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் வெற்றி பெறுவார்கள். இந்த மக்கள் விரோத திமுகவின் ஆட்சிக்கு நிச்சயம் முடிவுரை எழுதப்படும்" என்றும் தெரிவித்தார்.

