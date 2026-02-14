ETV Bharat / state

விஜய் குறித்து நயினார் நாகேந்திரன் சர்ச்சை பேச்சு: மழுப்பலாக பதிலளித்த ஜி.கே. வாசன்

நடிகை குறித்து நயினார் நாகேந்திரன் பேசியது, அவருடைய எண்ணம், பாணியாக இருக்கலாம் என ஜி.கே. வாசன் தெரிவித்தார்.

ஜி.கே வாசன்
ஜி.கே வாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 14, 2026 at 3:59 PM IST

கோயம்புத்தூர்: விஜய்யையும், நடிகை ஒருவரையும் இணைத்து நயினார் நாகேந்திரன் பேசியது சர்ச்சையான நிலையில், இதுகுறித்து தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே. வாசன் மழுப்பலாக பதிலளித்துள்ளார்.

சேலத்தில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் அதிமுகவையும், பாஜகவையும் விஜய் விமர்சித்து பேசியிருந்தார். இந்நிலையில், இதுதொடர்பாக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனிடம் நிருபர்கள் நேற்று கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “பாவம்.. விஜய்க்கு ஒன்றும் தெரியாது. அவர் அரசியல் அனுபவம் இல்லாதவர். விஜய் முதலில் வீட்டை விட்டு வெளியே வரவேண்டும். (நடிகையின் பெயரை குறிப்பிட்டு) அவரிடம் இருந்து வெளியே வர வேண்டும். அப்படி வந்தால்தான் எல்லாமே நடக்கும்” எனக் கூறினார்.

நயினார் நாகேந்திரனின் இந்த பேச்சு, அரசியல் வட்டாரத்தில் மட்டுமல்லாமல் பொதுவெளியிலும் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. பலரும் நயினார் நாகேந்திரனின் பேச்சுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், கோயம்புத்தூருக்கு வருகை தந்த தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே. வாசனிடம் இதுதொடர்பாக நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.

அதற்கு பதிலளித்த அவர், “ஒவ்வொரு கட்சித் தலைவர்களுக்கும் ஒரு கருத்து, ஒரு பாணி இருக்கிறது. தனிப்பட்ட முறையில் ஒருவர் பேசியது குறித்து குற்றமும், கருத்தும் சொல்ல முடியாது. இதுகுறித்த விளக்கத்தை நீங்கள் அவரிடம்தான் கேட்க வேண்டும்.

ஜி.கே.வாசன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

யார் தங்களுடைய நிலையை வெளிப்படுத்தி இருந்தாலும், அதை அவர்களே முறையாக சரி செய்வார்கள். இந்த விவகாரத்தில் நான் போய் ஆஜராக முடியாது. அதற்காக அவர் (நயினார் நாகேந்திரன்) சொன்னதை தப்பு என்றும் சொல்ல மாட்டேன். அது அவருடைய எண்ணமாகவும், பாணியாகவும் இருக்கலாம்” என மழுப்பலாக பதிலளித்தார்.

தொடர்ந்து, தவெக கூட்டத்தில் உயிரிழப்பு நிகழ்வது குறித்த கேள்விக்கு, “ஒரு உயிர் போயிருப்பது வருத்தமான செய்தி. இதற்கான முழு பொறுப்பையும், அரசு, கூட்டம் நடத்திய கட்சி தான் ஏற்க வேண்டும். அதேபோல, இனிவரும் நாட்களில் இப்படி நடக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் மரியாதைக்குரிய வகையில் இருக்கின்றன" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “அதிமுக தலைமையிலான தே.ஜ. கூட்டணிக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது. அதற்கு திமுக மக்கள் விரோத போக்குதான் காரணம். கொடுத்த வாக்குறுதிகளை திமுக நிறைவேற்றவில்லை. தமிழ்நாட்டில் சட்டம் - ஒழுங்கு மோசமாக உள்ளது. இதனை கட்டுப்படுத்த முடியாத அரசாக திமுக உள்ளது வெட்கக்கேடானது. மகளிரின் வங்கிக்கணக்கில் ரூ.5,000 போடப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் ஜுரம் காரணமாகவே இந்த பணத்தை போட்டுள்ளனர். இது தாய்மார்களை ஏமாற்றும் செயல்” என விமர்சித்தார் ஜி.கே.வாசன்.

