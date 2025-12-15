ETV Bharat / state

ராமதாஸ், அன்புமணி ஒன்றிணைவதாக இருந்தால் பாமகவில் இருந்து விலக தயார்: ஜி.கே.மணி

பாமக ஒன்றிணைந்தால் வலிமையாகும், தனித்து நின்றால் அன்புமணிக்கு தான் இழப்பு ஏற்படும் என ஜி.கே.மணி தெரிவித்துள்ளார்.

ஜி.கே.மணி செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு
ஜி.கே.மணி செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: ராமதாஸ், அன்புமணி இருவரும் ஒன்றிணைவதாக இருந்தால் பாமகவில் இருந்து விலக தயாராக இருப்பதாக ஜி.கே மணி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜி.கே.மணி செய்தியாளர்களை இன்று சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "ராமதாஸ் தமிழக மக்கள் பிரச்சனைகளுக்காகவும், சமூக நீதிக்கும் குரல் கொடுத்து பாராட்டு பெற்றவர். 35 வயதில் அன்புமணியை மத்திய அமைச்சராக்கி அழகு பார்த்தவர். அப்படி வளர்த்த கட்சிக்கு சோதனை என்றால் அவரால் எப்படி தாங்கிக் கொள்ள முடியும்? இது அன்புமணியால் ஏற்பட்டது என்பதால் ராமதாஸ் கண்ணீர் வடிக்கிறார்.

உடன் இருப்பவர்கள் கெடுக்கிறார்கள் என்று அன்புமணி பேசி வருகிறார். நான் அன்புமணியை ராமதாஸிடம் இருந்து பிரித்துவிட்டதாக என் மீது குற்றஞ்சாட்டுகிறார்கள். என்னை துரோகி என்கிறார்கள். அன்புமணிக்கு நான் எந்த விதத்திலும் துரோகம் செய்யவில்லை. அன்புமணியும், ராமதாஸும் இணைவதாக இருந்தால், யாரையெல்லாம் அன்புமணி துரோகி என்கிறாரோ? அவர்கள் அனைவரும் கட்சியில் இருந்து விலகிக் கொள்கிறோம்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஜி.கே.மணி
செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஜி.கே.மணி (ETV Bharat Tamil Nadu)

ராமதாஸிடம் இருந்து பிரித்து விட்டதாக கூறி அன்புமணி என்னை துரோகி என்கிறார். நான் அன்புமணிக்கு எந்த விதத்திலும் கெடுதல், துரோகம் செய்யவில்லை. பாமக ஒன்றாக இருந்தால் எங்களுக்கு போதும். நானும், என் மகனும் கட்சியில் இருந்து விலக தயாராக உள்ளோம். எனக்கு சட்டமன்ற கட்சி தலைவர் பதவி கூட தேவையில்லை. அதற்காக வேறு கட்சிக்கும் நான் செல்ல மாட்டேன்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பாமகவில் நிறுவனருக்கு தான் முழு அதிகாரம் உள்ளது. எனவே, ராமதாஸ் தான் கூட்டணி குறித்து பேசுவார். மக்கள் சக்தி ராமதாஸுக்கு பின்னால் உள்ளது. அன்புமணி விருப்ப மனு வாங்க துவங்கிவிட்டார். அது கட்சியினரை ஏமாற்று வேலை, யாரும் விருப்ப மனு வாங்கி ஏமாறக் கூடாது. இரண்டு பேரும் சேர்ந்து பேசினால் தான் ஒன்று சேர முடியும். ஆனால் அதற்கு அன்புமணி தரப்பு தயாராக இல்லை. 4 மாதமாக இதற்கான முயற்சி நடைபெற்று வரும் நிலையில், அதற்கு அன்புமணி தரப்பு ஒத்துக்கொள்ளவில்லை. ராமதாஸ் பிறந்தநாள் அன்றைக்கும் சந்திக்க வைக்க முயற்சி நடைபெற்றது. ஆனால், அதை ஏற்க அன்புமணி மறுத்துவிட்டார். சைதை துரைசாமி, குரு மூர்த்தி ஆகியோர் சமாதானம் செய்ய வந்தனர். ஆனால், அவர்களின் முயற்சியும் தோல்வியில் முடிந்தது.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு ஏற்பட்டிருக்கக் கூடிய நெருக்கடிகளை சரி செய்ய இருவரும் பேசினால் போதும். ஆனால், அதை செய்ய அன்புமணி தரப்பு தயாராக இல்லை. பாமக ஒன்றிணைந்தால் வலிமையாகும், தனித்து நின்றால் அன்புமணிக்கு தான் இழப்பு ஏற்படும். நீதிமன்றம் அன்புமணியை தலைவர் இல்லை என கூறிவிட்டதால் நிறுவனர் தான் கட்சிக்கு முக்கியம்" என்றார்

