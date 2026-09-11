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ஆசிரியர் பாலியல் தொந்தரவு அளித்ததாக புகார் - அரசுப் பள்ளி மாணவி விபரீத முடிவு

மாணவியின் பெற்றோர் அளித்த புகாரின் பேரில் ஆசிரியர் ஜெகதீசன் போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2026 at 3:09 PM IST

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கள்ளக்குறிச்சி: ஆசிரியர் பாலியல் தொந்தரவு அளித்ததாக கூறி மன உளைச்சலில் உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முயன்ற அரசுப் பள்ளி மாணவி, சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், கச்சிராயபாளையம் அருகே உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 10 ஆம் வகுப்பு படித்து வந்த மாணவி ஒருவர், கடந்த 7 ஆம் தேதி உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முயன்றுள்ளார்.

இதையடுத்து உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில், மாணவி சேலம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். இது குறித்து மாணவியிடம் அவரது பெற்றோர் விசாரித்த போது, பள்ளியில் பணியாற்றும் அறிவியல் ஆசிரியர் தனக்கு பாலியல்ரீதியாக தொந்தரவு அளித்ததாகவும், இதனால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சல் காரணமாக இந்த முடிவை எடுத்ததாகவும் மாணவி தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.

இது தொடர்பாக மாணவியின் பெற்றோர் போலீசாரில் புகார் அளித்தனர். புகாரின் பேரில் அந்த ஆசிரியர் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். பின்னர் அவர் கைது செய்யப்பட்டு, நீதிமன்ற உத்தரவின் படி சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

இதனிடையே, மருத்துவமனையில் மாணவிக்கு தொடர்ந்து தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், இன்று காலை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

இந்த தகவல் வெளியான நிலையில், சம்பவம் தொடர்பான விசாரணை மேலும் தீவிரமடையும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே ஆசிரியர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், மாணவிக்கு ஏற்பட்டதாக கூறப்படும் பாலியல் தொந்தரவு தொடர்பான அனைத்து தகவல்களையும் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

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கைதான ஆசிரியர், சம்பவத்திற்கு சுமார் 10 நாட்களுக்கு முன்பு தான் வேறு பள்ளியில் இருந்து அப்பள்ளிக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு வந்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்த சம்பவத்தில் மாணவியின் குடும்பத்தினருக்கு உரிய நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்றும், பள்ளி மாணவிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய அதிகாரிகள் கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கைகள் வைத்துள்ளனர்.

’தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல’

வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.

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KALLAKURICHI SCHOOL GIRL
போக்சோ வழக்கில் ஆசிரியர் கைது
அரசுப் பள்ளி மாணவி விபரீத முடிவு
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