செஞ்சி அருகே மாயமான சிறுமி; ஆறு நாட்களாக தேடியும் துப்பு கிடைக்காமல் திணறும் போலீசார்
சிறுமி மாயமான சம்பவத்தில் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது; விரைவில் நல்ல செய்தி வரும் என்று விழுப்புரம் எஸ்.பி.மதிவாணன் தெரிவித்தார்.
Published : October 17, 2026 at 6:27 PM IST
விழுப்புரம்: செஞ்சி அருகே 7 வயது சிறுமி காணாமல் வழக்கில் இதுவரை துப்பு கிடைக்காததால் மேற்கொண்டு விசாரணை நடத்த முடியாமல் போலீசார் திணறி வருகின்றனர்.
செஞ்சி வட்டம், ஆலம்பூண்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த கூலித் தொழிலாளி வடிவேலு - பவானி தம்பதியரின் இரண்டாவது மகள் ஹேமாவதி (7). இவர், அதே பகுதியில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் 2-ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.
கடந்த 11-ஆம் தேதி, சிறுமியின் பிறந்த நாளை குடும்பத்தினர் மகிழ்ச்சியாகக் கொண்டாடியுள்ளனர். மறுநாள் 12-ஆம் தேதி அதிகாலை சுமார் 5 மணியளவில் வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த சிறுமி திடீரென மாயமானார்.
காலையில் எழுந்து பார்த்தபோது சிறுமியைக் காணாததால் குடும்பத்தினர் அதிர்ச்சியடைந்து, உறவினர்கள் மற்றும் அக்கம் பக்கத்தினரின் வீடுகளில் தேடினர். கிராமம் முழுவதும் தேடியும் சிறுமி கிடைக்காததால் இதுகுறித்து சத்தியமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கினர்.
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சிறுமி மாயமானதற்கான காரணம் தெரியாததால், அவரை விரைவாகக் கண்டுபிடிக்க காவல் துறையினர் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர். சம்பவ இடத்தில் மோப்ப நாய் வரவழைக்கப்பட்டு சோதனை நடத்தப்பட்டது. ட்ரோன் கேமராக்கள் மூலமாகவும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் தேடுதல் மேற்கொள்ளப்பட்டது. தடயவியல் நிபுணர்கள் சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அப்பகுதியில் உள்ள கிணறுகள் மற்றும் நீர்நிலைகளிலும் தீயணைப்புத் துறையினர் உதவியுடன் தேடுதல் நடத்தப்பட்டது. மரக்காணம் பகுதியில் இருந்து மீன்பிடி சுருக்கு மடிவலைகள் வரவழைக்கப்பட்டு நீர்நிலைகளிலும் தேடுதல் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதற்கிடையே, சம்பவம் தொடர்பாக முக்கியத் தடயங்கள் கிடைக்குமா? என்ற நோக்கில், 3 செல்போன் கோபுரங்களில் பதிவான 600-க்கும் மேற்பட்ட அழைப்புகளின் விவரங்களையும் போலீசார் ஆய்வு செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், சிறுமி எங்கு சென்றார், அவருக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பது குறித்த தெளிவான தகவல் கிடைக்காததால் விசாரணையில் தொடர்ந்து மர்மம் நீடித்து வருகிறது.
சிறுமியின் வீட்டுக்கு அருகே உள்ள சிவன் கோவிலில் தங்கியிருந்த தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சரவணன் என்ற ஜோதிடர், சிறுமி மாயமான நாளில் இருந்து, அவரும் ஊரில் இல்லை என்பதால் அவர் மீது சந்தேகம் எழுந்தது. அவரது செல்போன் எண்ணை வைத்து, விழுப்புரம் அருகே அரசூர் பகுதியில் அவரை தனிப்படை போலீசார் பிடித்தனர். அவரை சத்தியமங்கலம் காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்துச் சென்று இரவு முழுவதும் தீவிர விசாரணை நடத்தியதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
விசாரணையின்போது அவர் அளித்த பதில்களில் முரண்பாடுகள் இருந்ததாகக் கூறப்படும் நிலையில், சிறுமி மாயமான சம்பவத்துக்கும் தனக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை என அவர் மறுத்ததாகத் தெரிகிறது. இருப்பினும், அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் இதுவரை உறுதியான துப்பு கிடைக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
இதற்கிடையே, சிறுமி மாயமானது தொடர்பாக அவரது தாயாரிடமும் சுமார் 4 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக போலீசார் விசாரணை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது. அவரிடம் உண்மை கண்டறியும் சோதனை நடத்த காவல் துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சிறுமி மாயமாகி 6 நாட்கள் கடந்தும் அவரைக் கண்டுபிடிக்க முடியாததால், தேடுதல் பணியை மேலும் விரிவுபடுத்த காவல்துறையினர் முடிவு செய்துள்ளனர். ஏற்கெனவே 8 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுத் தேடுதல் நடைபெற்று வரும் நிலையில், முற்றிலும் பெண் போலீசாரைக் கொண்டு, மேலும் 2 தனிப்படைகளை அமைத்துள்ளனர். கண்டமங்கலம் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் சத்யா தலைமையில் ஒரு தனிப்படையும், விழுப்புரம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர் புனித வள்ளி தலைமையில் மற்றொரு தனிப்படையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன் மூலம் மொத்தம் 10 தனிப்படைகளைச் சேர்ந்த 200-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் விழுப்புரம், வேலூர், கடலூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் தேடுதல் மற்றும் விசாரணைப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
விரைவில் நல்ல செய்தி வரும்- விழுப்புரம் எஸ்.பி. உறுதி
இதற்கிடையே, சிறுமி மாயமான சம்பவத்தில் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும், விரைவில் நல்ல செய்தி வரும் என்றும் விழுப்புரம் எஸ்.பி. மதிவாணன் தெரிவித்தார்.
விழுப்புரத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அவர், "மாயமான சிறுமியை மீட்க காவல்துறை சார்பில் தொடர்ந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இந்த வழக்கில் வெளியூர் நபர்களுக்குத் தொடர்பு உள்ளதா? அல்லது உள்ளூரைச் சேர்ந்தவர்கள் யாருக்காவது தொடர்பு உள்ளதா? என்ற பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
தொடர் குற்றவாளிகள், பாலியல் குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடையவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களில் ஈடுபட்டவர்கள் குறித்த பட்டியல்கள் தயாரிக்கப்பட்டு, அவர்களிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. தொழில்நுட்ப உதவியுடனும் விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. குழந்தையை உயிருடன் மீட்போம் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது" எனத் தெரிவித்தார்.
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சிசிடிவி வசதி குறைவு
சிறுமியை ஆறு நாட்களாகியும் கண்டுபிடிக்க முடியாதது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதில் அளித்த எஸ்.பி. மதிவாணன், "சம்பவம் நடைபெற்ற பகுதி கிராமப்புறமாக இருப்பதால், அப்பகுதிக்குள் ஒரு இடத்தில் மட்டுமே சிசிடிவி கேமரா உள்ளது. எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய தடயங்கள் இதுவரை கிடைக்காததால் விசாரணையில் சற்று தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது. விரைவில் நல்ல செய்தி கிடைக்கும் என நம்புகிறோம்" என்றார்.
சில கோணங்களில் வலுவான சந்தேகம்
விசாரணையில் ஏதேனும் துப்பு கிடைத்துள்ளதா என்ற கேள்விக்கு, "சில கோணங்களில் வலுவான சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ளன. விசாரணை நடைபெற்று வரும் தற்போதைய சூழலில், கூடுதல் விவரங்களை வெளியிட இயலாது" என்றார்.