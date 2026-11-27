ஏற்காட்டில் சிறுமி சடலமாக மீட்கப்பட்ட விவகாரம் - புகைப்படம் வெளியிட்டு காவல் துறை விசாரணை
சிறுமியை கண்டுபிடிப்பதற்காக ஏற்காடு காவல் ஆய்வாளர் அமிர்தலிங்கம், கொளத்தூர் காவல் ஆய்வாளர் மஞ்சுநாதன், ஓமலூர் காவல் ஆய்வாளர் சண்முகம் ஆகியோர் தலைமையில் மூன்று தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 27, 2026 at 5:45 PM IST
சேலம்: ஏற்காடு மலைப்பாதை பள்ளத்தில் இருந்து 12 வயது மதிக்கத்தக்க சிறுமியின் உடல் மீட்கப்பட்ட சம்பவத்தில், புகைப்படத்தை வெளியிட்டு காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சேலம் மாவட்டம், ஏற்காட்டில் இருந்து குப்பனூர் செல்லும் மலைப்பாதையில் உள்ள வழுக்குப்பாறை பகுதியில், சாலையோரம் உள்ள சுமார் 15 அடி பள்ளத்தில், சிறுமி ஒருவரின் உடல் கிடப்பதாக அந்த வழியாக சென்றவர்கள், காவல் துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
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இதையடுத்து, ஏற்காடு காவல் நிலைய ஆய்வாளர் அமிர்தலிங்கம் தலைமையிலான காவல் துறையினர், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று, சிறுமியின் உடலை மீட்டு, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக, சேலம் அரசு மோகன் குமாரமங்கலம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த காவல் துறையினர், உயிரிழந்த சிறுமி யார்? அவர் எந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர்? சிறுமியின் உடலை அங்கு போட்டுச் சென்றது யார்? என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மேலும், சேலம் மாவட்ட காவல் துறை கண்காணிப்பாளர் உத்தரவின் பேரில், ஏற்காடு காவல் ஆய்வாளர் அமிர்தலிங்கம், கொளத்தூர் காவல் ஆய்வாளர் மஞ்சுநாதன், ஓமலூர் காவல் ஆய்வாளர் சண்முகம் ஆகியோர் தலைமையில் மூன்று தனிப்படை போலீசார் தீவிர விசாரணையில் இறங்கியுள்ளனர்.
இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து, ஏற்காடு அடிவாரம் சோதனைச் சாவடி மற்றும் குப்பனூர் சோதனைச் சாவடிகளில், போலீசார் பாதுகாப்புப் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். அந்த வழியாக வரும் அனைத்து வாகனங்களையும் தடுத்து நிறுத்தி, தீவிர சோதனை மேற்கொண்ட பிறகே அனுமதிக்கின்றனர்.
மேலும், ஏற்காடு பகுதியில் உள்ள காபி தோட்டங்களில் தங்கி பணிபுரியும் வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் வசிக்கும் பகுதிகளுக்கும் தனிப்படை போலீசார் நேரில் சென்று, அங்குள்ளவர்களிடம் விசாரணை நடத்தி, விவரங்களைச் சேகரித்து வருகின்றனர்.
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இந்நிலையில், இறந்த சிறுமியை அடையாளம் காணும் வகையில், சிறுமியின் புகைப்படத்தை காவல் துறையினர் வெளியிட்டுள்ளனர். அதில், சிறுமியின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்ட இடம், அவர் அணிந்திருந்த உடை ஆகிய விவரங்களை காவல் துறையினர் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
இந்த புகைப்படம், அனைத்து காவல் நிலையங்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டு, தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.