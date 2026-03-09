சாதாரண தொண்டர்களுக்கும் எம்எல்ஏ சீட்- காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் உறுதி
கட்சிக்காக உண்மையாக உழைக்கக்கூடிய சாதாரண தொண்டர்களுக்கும் எம்.எல்.ஏ. சீட் வழங்கப்படும் என்று காங்கிரஸ் கட்சி மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தெரிவித்தார்.
Published : March 9, 2026 at 9:02 PM IST
சென்னை: 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 28 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக கிரிஷ் சோடங்கர் தெரிவித்தார்.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், அரசியல் களம் சூடு பிடித்துள்ளது. அரசியல் கட்சிகள் தங்களது கூட்டணிகளை கட்சிகளை அறிவித்து, அவர்களுக்கான தொகுதிப் பங்கீட்டில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன. அந்த வகையில், திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அதிகபட்சமாக 28 தொகுதிகளும், மாநிலங்களவை இடமும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால், அடுத்தகட்ட தேர்தல் பணிகளில் காங்கிரஸ் தீவிரம் காட்டி வருகிறது.
இந்நிலையில் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கரிடம் அவரது உடல்நலம் குறித்து நிருபர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “கால் முறிவு இல்லை. அனைத்து பரிசோதனைகளும் செய்யப்பட்டன. வெறும் சுளுக்கு தான். 4 - 5 நாட்கள் ஒய்வெடுத்தால் போதும் என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்," என்றார்.
மேலும், "தமிழக ராஜ்யசபா உறுப்பினராக சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்தவரை காங்கிரஸ் கட்சியில் நிறுத்தி உள்ளோம். அவர் வங்கி கணக்கில் கூட வெறும் 16 ஆயிரம் ரூபாய் மட்டுமே உள்ளது. இதன்மூலம் காங்கிரஸ் கட்சி எவ்வகையான வேட்பாளர்களை முன்னிறுத்துகிறது என்பதை பார்க்கலாம். இதுபோன்று தான் காங்கிரஸ் கட்சிக்காக உழைக்கக்கூடிய தொண்டர்களை சட்டமன்ற தேர்தலிலும் நிறுத்த உள்ளோம். அடிமட்ட தொண்டர்களையும் முன்னிறுத்துவதே எங்களது நோக்கம்” எனத் தெரிவித்தார்.
'ஜனநாயகன்' பட விவகாரம் குறித்த கேள்விக்கு, “நாளை விசாரணை நடைபெறவுள்ளது. ஆனால் அந்த விசாரணைக்கு விஜய் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஜனநாயகன் படத்தின் பிரச்சனை எழுந்தபோது, எங்கள் தலைவர் ராகுல் காந்தி, தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட அனைவரும் அவருக்கு ஆதரவு தெரிவித்தோம். அது தமிழகத்தின் சினிமா உரிமை தொடர்பான ஒரு விஷயம் என்பதால் ஆதரித்தோம்.
எதிர்க்கட்சிகள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பது எங்களது கட்டுப்பாட்டில் இல்லை. அதுகுறித்து கருத்து கூறுவதும் தேவையில்லை. ஆனால் அவர்கள் எடுக்கும் நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் எங்கள் கூட்டணிக்கு மிகவும் வலிமையானது என்பதையே நிரூபிக்கின்றன.
காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் விரைவில் வெளியாகும். கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் வெற்றி வாய்ப்புள்ள தொகுதிகள் குறித்து ஆலோசித்து வருகின்றனர். 28 தொகுதிகளிலும் 100 சதவீதம் வெற்றி பெற நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம்" என்று கூறினார்.
முன்னதாக, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளுடன் கட்சியின் பொதுச்செயலாளரும், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தேர்தல் பார்வையாளருமான முகுல் வாஸ்னிக் சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் நேற்று ஆலோசனை மேற்கொண்டார். அந்தக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட கிரிஷ் சோடங்கர் திடீரென மயக்கமடைந்தார். அவரை நிர்வாகிகள் தூக்கிக் கொண்டு, காரில் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர்.