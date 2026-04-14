ராகுல் காந்தி எப்போது தமிழகம் வருகிறார்? கிரிஷ் சோடங்கர் கொடுத்த அப்டேட்
முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலினும், ராகுல் காந்தியும் இணைந்து தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வார்கள் என்று கிரிஷ் சோடங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 14, 2026 at 4:48 PM IST
சென்னை: தேர்தல் பரப்புரைக்காக ராகுல் காந்தி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது குறித்து இன்னும் 2 நாட்களில் முடிவு செய்யப்படும் என தமிழக மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் சென்னை விமான நிலையத்தில் அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் விரைவில் நடைபெற உள்ள நிலையில், அனைத்துக் கட்சிகளும் தீவிர பரப்புரைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, தேசிய கட்சிகளுடன் கூட்டணி வைத்துள்ள கட்சிகளுக்காக தேசியத் தலைவர்கள் பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் ராகுல் காந்தி பரப்புரையில் ஈடுபடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில் இன்னும் 2 நாட்களில் அதுகுறித்து முடிவு செய்யப்படும் என்று அக்கட்சியின் தமிழக மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
டெல்லியில் இருந்து நேற்றிரவு தமிழகம் வந்தடைந்த அவர், சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது பேசிய அவர், "தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி பிரச்சாரத்திற்காக ராகுல் காந்தி மற்றும் தெலங்கானா, கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள் வரவிருக்கின்றனர். ராகுல் காந்தி வருவது குறித்து விரைவில் அறிவிக்கப்படும். பிரியங்கா காந்தியும் பிரச்சாரத்திற்காக தமிழகம் வரவுள்ளார்.
முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலினும், ராகுல் காந்தியும் இணைந்து தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவார்கள். 28 தொகுதிகளுக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி பொறுப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்” என்றார்.
அவரிடம் ராகுல் காந்தி புதுச்சேரிக்கு வந்தபோது அவரை மு.க ஸ்டாலின் சந்திக்காதது குறித்து கேட்டபோது, "ராகுல் காந்தி புதுச்சேரிக்கு வந்தபோது தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு தமிழ்நாட்டில் பொதுக்கூட்டம் இருந்தது. அதோடு ராகுல் காந்தி அவசரமாக கேரள மாநில பிரச்சாரத்திற்கு செல்ல வேண்டியிருந்தது. இதனால் அவர்கள் இருவரும் புதுச்சேரியில் ஒன்றாக தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க முடியவில்லை" என்று பதிலளித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தேர்தல் நடந்து முடிந்துள்ள 3 மாநிலங்களில் ராகுல் காந்தி தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அதேபோல், தமிழ்நாட்டிற்கும் வர அவர் ஆர்வமாக இருக்கிறார். நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் வருகிற 16-ம் தேதி முதல் 21-ம் தேதி வரை நடக்கவிருப்பதால், ராகுல் காந்தி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவதற்கான தேதிகள் முடிவு செய்யப்பட்டு இன்னும் 2 அல்லது 3 நாட்களில் அறிவிக்கப்படும்.
2026 தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி 28 தொகுதிகளிலும் 100 சதவீதம் வெற்றிபெற முழுமையாக செயலாற்றி வருகிறோம். எங்கள் கட்சி போட்டியிடும் தொகுதிகள் மட்டுமல்லாமல் கூட்டணி கட்சிகளின் தொகுதிகளிலும் வெற்றிபெற உழைப்போம்” என்று கிரிஷ் சோடங்கர் தெரிவித்தார்.