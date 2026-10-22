செஞ்சி அருகே சிறுமி மாயமான சம்பவம் - திமுக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
முதலமைச்சர் தன் Reels மோகத்தைத் தள்ளி வைத்துவிட்டு, காணாமல் போன குழந்தையை உடனே கண்டறிய ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
Published : October 22, 2026 at 6:24 PM IST
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அருகே 7 வயது சிறுமி காணாமல் போய் 10 நாட்களுக்கு மேலாகியும் கண்டுபிடிக்கப்படாத நிலையில், செஞ்சி ஆலம்பூண்டியில் திமுக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
செஞ்சியை அடுத்த ஆலம்பூண்டியை சேர்ந்த வடிவேலு - பவானி தம்பதியரின் இரண்டாவது மகள் ஹேமாவதி (வயது 7), கடந்த 12ஆம் தேதி அதிகாலை 5 மணிக்கு காணாமல் போனார். சிறுமி காணாமல் போய் இன்றுடன் 11 நாட்கள் ஆகின்றன. இருப்பினும் சிறுமி குறித்து எந்த தகவலும் கிடைக்காததால், சிறுமியின் பெற்றோர் தவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.
இதையடுத்து, காவல் துறையினர் 10 தனிப்படைகள் அமைத்து 200-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர். சிறுமியின் வீட்டுக்கு அருகில் உள்ள கிணறுகள், குட்டைகள், குளங்கள் ஆகியவற்றில் போலீசாரும் தீயணைப்புத் துறையினரும் இணைந்து தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர். மோப்ப நாய், ட்ரோன் என அனைத்து விதமான உதவியுடனும் தேடுதல் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில், சிறுமி மாயமான வழக்கு சிபிசிஐடி வசம் நேற்று ஒப்படைக்கப்பட்டது. சிபிசிஐடி போலீசார் இன்று சிறுமியின் வீட்டுக்குச் சென்று அவருடைய தாய் மற்றும் உறவினர்களிடம் விசாரணையை தொடங்கி உள்ளனர்.
திமுக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
இதனிடையே, மாயமான சிறுமி கண்டுபிடிக்கப்படாததற்கு தவெக அரசின் அலட்சியப் போக்குதான் காரணம் எனக் கூறி, செஞ்சி அருகே உள்ள ஆலம்பூண்டியில் திமுக சார்பில் இன்று (அக்.22) கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
திமுக முன்னாள் அமைச்சரும், விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்டச் செயலாளருமான செஞ்சி மஸ்தான் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், ஆரணி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தரணிவேந்தன் கலந்து கொண்டு பேசினார்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய அவர், "விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 7 வயது சிறுமி காணாமல் போன 3-ஆவது நாளில் இருந்து காவல் துறையைத் தொடர்புகொள்ள முயற்சி செய்கிறேன். ஆனால், இதுவரை அவர்களிடம் இருந்து எந்த பதிலும் இல்லை. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற வகையில்கூட எனக்கு அவர்கள் பதிலளிக்கவில்லை.
தவெக ஆட்சியில் நாள்தோறும் பொய்கள் பரப்பப்பட்டு வருகின்றன. பெண்களுக்கு எதிராக அநீதி அதிகரித்து வருகிறது. எங்கு பார்த்தாலும் கொள்ளை, கொலை, பாலியல் குற்றங்கள், போதைப்பொருள் புழக்கம் தலை விரித்தாடுகிறது. இந்த குற்றங்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை தவெக அரசு உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும். தமிழ்நாட்டைக் காப்பாற்ற வேண்டும்" என்று கூறினார்.
செஞ்சி அருகே 7 வயது சிறுமி காணாமல் போய் இன்றோடு 11 நாட்கள் ஆகியும், அச்சிறுமியை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இந்த அரசு திணறிக்கொண்டு இருப்பது கடும் கண்டனத்துக்குரியது. குழந்தையைக் கண்டுபிடிக்காத அரசையும் - காவல்துறையையும் கண்டித்து தி.மு.கழகம் சார்பில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் தரணிவேந்தன் தலைமையில் செஞ்சி ஆலம்பூண்டியில் இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இராணிப்பேட்டையில் கூட இதே போல ஒரு குழந்தை காணாமல் போய் சுமார் ஒரு மாதம் ஆகியும் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. இந்த டம்மி ஆட்சியில் பச்சை குழந்தைகளுக்கு கூட பாதுகாப்பில்லை என்ற நிலையில் தான் தமிழ்நாடு இருக்கிறது. முதலமைச்சர் தன் Reels மோகத்தைத் தள்ளி வைத்துவிட்டு, பிள்ளையை தொலைத்துத் தவிக்கும் அந்தக்குடும்பத்தின் வலியை உணர்ந்து, காணாமல் போன குழந்தையை உடனே கண்டறிய ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும். @MTharaniventhan @GingeeMasthan— Udhay (@Udhaystalin) October 22, 2026
இந்நிலையில், இந்த ஆர்ப்பாட்டம் குறித்து, தமிழக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அந்தப் பதிவில், "செஞ்சி அருகே 7 வயது சிறுமி காணாமல் போய் இன்றோடு 11 நாட்கள் ஆகியும், சிறுமியை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இந்த அரசு திணறிக்கொண்டு இருப்பது கடும் கண்டனத்துக்குரியது.
குழந்தையைக் கண்டுபிடிக்காத அரசையும் - காவல்துறையையும் கண்டித்து தி.மு.கழகம் சார்பில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தரணிவேந்தன் தலைமையில் செஞ்சி ஆலம்பூண்டியில் இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டுள்ளது.
முதலமைச்சர் தன் Reels மோகத்தைத் தள்ளி வைத்துவிட்டு, பிள்ளையை தொலைத்துத் தவிக்கும் அந்தக்குடும்பத்தின் வலியை உணர்ந்து, காணாமல் போன குழந்தையை உடனே கண்டறிய ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.