காணாமல் போன செஞ்சி சிறுமி - காவல் நிலையத்திற்குள் சீருடையில் குடும்பத்துடன் யாகம் வளர்த்த ஆய்வாளர்
செஞ்சி அருகே ஆலம்புடி கிராமத்தில் மாயான சிறுமியை கடந்த 40 நாட்களாக கண்டுபிடிக்க இயலாமல் போலீசார் திணறி வரும் நிலையில், காவல் நிலையத்திற்குள்ளேயே ஆய்வாளர் யாக பூஜை மேற்கொண்டுள்ளார்.
Published : November 20, 2026 at 10:48 PM IST
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அருகே உள்ள சத்தியமங்கலம் காவல் நிலையத்திற்குள்ளேயே, காவல் ஆய்வாளர் சுரேஷ் பாபு தனது மனைவி மற்றும் உறவினர்களுடன் இணைந்து கணபதி ஹோமம் நடத்தியுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது .
புரோகிதர்களைக் கொண்டு காவல் நிலைய அறையிலேயே யாக குண்டம் அமைத்து, சீருடையுடன் மாலை அணிந்து ஆய்வாளர் வழிபாடு நடத்திய காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இந்தப் பகுதியில் சிறுமி மாயமான வழக்கு, அழுகிய நிலையில் சடலம் மீட்பு மற்றும் எலும்புக்கூடுகள் கண்டெடுக்கப்பட்ட சம்பவம் குறித்த வழக்கு எனப் பல்வேறு சவாலான மற்றும் மர்மமான வழக்குகள் அடுத்தடுத்து பதிவாகி வருகின்றன.
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இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக வந்த அதிர்ச்சிகரமான வழக்குகள் மற்றும் பணிச் சூழல் காரணமாகவே, காவல் நிலையத்தில் இந்தக் கணபதி ஹோமம் நடத்தப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
காவல் நிலையத்திற்குள்ளே காவல் ஆய்வாளர் தனது குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்களை அழைத்து வந்து சிறப்பு ஹோமம் நடத்தியுள்ளது அப்பகுதியில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. இதுதொடர்பான புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி வரும் நிலையில், இந்த விவகாரம் காவல்துறை வட்டாரத்திலும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.