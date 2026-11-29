செஞ்சி சிறுமி வழக்கு - சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் துன்புறுத்தியதாக 3 இளைஞர்கள் புகார்
சிறுமியை கண்டுபிடிக்க 50 பேர் கொண்ட சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் தனித்தனி குழுக்களாக பிரிந்து பல்வேறு பகுதிகளில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : November 29, 2026 at 3:00 PM IST
விழுப்புரம்: செஞ்சி சிறுமி காணாமல் போன வழக்கில் சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் தங்களை துன்புறுத்தியதாக மூன்று இளைஞர்கள் புகாரளித்துள்ளனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அருகே உள்ள ஆலம்பூண்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த சிறுமி கடந்த அக்டோபர் 11-ஆம் தேதி அவரது வீட்டில் பெற்றோருடன் உறங்கி கொண்டிருந்தார். தொடர்ந்து, மறுநாள் அக்டோபர் 12-ஆம் தேதி அதிகாலை அந்த சிறுமி காணாமல் போனதாகக் கூறப்படுகிறது.
செஞ்சி சிறுமி காணாமல் போய், இன்றுடன் (நவம்பர் 29) 49 நாட்கள் ஆகிவிட்டன. இந்நிலையில், காணாமல் போன சிறுமியை கண்டுபிடிக்க 50 பேர் கொண்ட சிபிசிஐடி காவல்துறையினர், தனித்தனி குழுக்களாக பிரிந்து பல்வேறு பகுதிகளில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இருப்பினும், இதுவரை எந்தவித துப்பும் இந்த வழக்கில் கிடைக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
தொடர்ந்து, சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் சிலரை பிடித்து விசாரணை நடத்தியும் வருகின்றனர். இந்நிலையில், செஞ்சி சிறுமி காணாமல் போன வழக்கில் தங்களை சந்தேகத்தின் பேரில் அழைத்துச் சென்று சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் அடித்து துன்புறுத்தியதாக மூன்று இளைஞர்கள் புகாரளித்துள்ளனர்.
அதன்படி, செஞ்சி ஆலம்பூண்டி பகுதியை சேர்ந்தவரான செல்போன் கடை நடத்தி வரும் ராஜ்குமார் (வயது 26), சென்னையில் சரக்கு வாகனம் ஓட்டி வரும் கமல்ராஜ் (வயது 25), பெங்களூருவில் கூலி வேலை செய்து வரும் ரேணு (வயது 30) ஆகியோர் நேற்று (நவம்பர் 28) மதியம் தங்களது குடும்பத்தினருடன் விழுப்புரம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்கு வந்தனர்.
பின்னர், அவர்கள் மூன்று பேரும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மதிவாணனிடம் புகார் மனு கொடுத்தனர். அந்த மனுவில், சிறுமி காணாமல் போன வழக்கில் எங்கள் மூன்று பேரையும் விசாரணை என்ற பெயரில் கடந்த ஒரு வார காலமாக விழுப்புரத்தில் வைத்து சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் அடித்து துன்புறுத்தியதாக குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.
மேலும், எங்கள் மூன்று பேருடைய சட்டையை கழற்றியதுடன் எங்கள் கை, கால்களை கட்டிப்போட்டு தலைகீழாக தொங்க விட்டு லத்தியால் அடித்தார்கள் என்றும் புகாரில் குறிப்பிட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து, எங்களிடம் 2 லட்சம் ரூபாய் தருகிறோம், உண்மையை ஒப்புகொள்ளுமாறும் கூறி சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் அடித்தனர்.
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இதனால் நாங்கள் மனவேதனையில் விபரீத முடிவெடுக்கும் மனநிலைக்கு தள்ளப்பட்டோம். எனவே சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் புகார் மனுவில் கூறியுள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, புகார் அளித்த பின்னர் வெளியே வந்த இளைஞர்கள் மூன்று பேரும் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
அப்போது பேசிய அவர்கள், “எங்களுக்கும், செஞ்சி சிறுமி காணாமல் போன சம்பவத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. ஆனால் பணம் தருகிறோம். உண்மையை ஒப்புக்கொண்டால் இவ்வழக்கில் இருந்து விடுவித்து விடுகிறோம் என்று சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் கூறி அடித்தார்கள். இதுபற்றி வெளியில் யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது என்றும் எங்களை மிரட்டினர்” என்று குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.