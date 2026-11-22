காவல் நிலையத்தில் யாகம்: போலீசாரின் செயலை Funny என விமர்சித்த கீதா ஜீவன்
பெண்களை மதிக்கத் தெரியாத தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சி நடைபெறுவதாக முன்னாள் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : November 22, 2026 at 5:43 PM IST
தூத்துக்குடி: செஞ்சி சிறுமி காணாமல்போன வழக்கில் காவல் நிலையத்தில் யாகம் நடத்திய விவகாரத்தில் காவல்துறையினர் தனது கடமையை செய்யாமல் மடைமாற்றம் செய்வது வருத்தத்திற்குரியது என முன்னாள் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் தெரிவித்துள்ளார்.
உலக மீனவர் தின விழாவை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி, திரேஸ்புரம் பகுதியில் திமுக சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் முன்னாள் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் கலந்து கொண்டு பொது மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.
அதனைத்தொடர்ந்து, அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், ”தூத்துக்குடி மாவட்டம், சாயர்புரம் அருகே 11-ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி கத்தியால் குத்தப்பட்டு இறந்துள்ளார். இந்த சம்பவம் மிகவும் வருத்தத்திற்குரிய செயல்.
அதேபோன்று அந்த இளைஞரும், தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார். இளம் வயதினர், இளைஞர்கள், இளம்பெண்கள் ஒருவருக்கொருவர் விரும்புவதை தவறாக கூறவில்லை. ஆனால், 18 வயது முடியட்டும். அதன் பின்பு திருமணம் செய்து கொள்ளலாம். அதுவரைக்கும் உங்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
இதுபோன்ற சம்பவங்களினால் மாணவர்கள், இளைஞர்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை. எந்த வயதாக இருந்தாலும் பாதுகாப்பற்ற ஒரு சூழல் நிலவுகிறது. தண்டனை குறித்தோ, காவல்துறையினரை குறித்தோ ஒரு பயமற்ற சூழல் வளர்ந்து வருகிறது. இதை ஆளும் ஆட்சியாளர்கள் இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்க வேண்டும். சட்டம், ஒழுங்கை நல்ல முறையில் நிலை நாட்டிட வேண்டும்” என்றார்.
தொடர்ந்து அவரிடம் செஞ்சி சிறுமி காணாமல்போன வழக்கில் காவல் நிலையத்தில் போலீசார் யாகம் நடத்துவது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், “போலீசார் செயல் FUNNY- யாக உள்ளது. தொலைந்து போன குழந்தையை கண்டுபிடியுங்கள் என்றால் போலீசார் உட்கார்ந்து கொண்டு யாகம் வளர்த்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.
தமிழ்நாட்டில் என்னதான் நடக்கிறது என்று தெரியவில்லை. இப்படி ஒரு ஆட்சி தமிழகத்தில் நடப்பதினால் மாநிலத்தின் வளர்ச்சி பின்னோக்கி போகிறது. காவல்துறையினர் தனது கடமையை செய்யாமல் மடைமாற்றம் செய்கின்ற ஒரு ஆட்சி நடக்கிறது. இது வருத்தத்திற்குரியது.” என்றார்.
எஸ்.பி.யை அமைச்சர் வீட்டிற்கு அழைத்ததாக எழுந்த சர்ச்சை குறித்த கேள்விக்கு, ”அமைச்சர்கள் தன் நிலை அறியாமல் இருக்கிறார்கள். தன்னுடைய கடமை என்ன, பதவிக்கான பொறுப்பு என்ன என்று தெரியாமல் செயல்படுகிறார்கள்.
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரையும் பெண் என்றுதான் பார்க்கிறார்கள். மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் என்று பார்க்கவில்லை. பெண்ணானவள் எவ்வளவு பெரிய பதவியில் இருந்தாலும் அவர்களை ஒரு போக பொருளாகவும், நக்கலாக பேசும் மனநிலை தமிழகத்தில் உருவாகியுள்ளது என்பது வருத்தமாக இருக்கிறது. இதைப் பார்த்து தலை குனிவு தான் ஏற்படுகிறது.
பெண்களை மதிக்கத் தெரியாத தவெக ஆட்சி நடைபெறுகிறது. இதுதொடர்பாக தமிழக முதல்வருக்கு ஏதாவது உத்தரவு வந்திருக்கும். அதனால் அவர் பேசாமல் இருந்திருப்பார்” என்று விமர்சித்தார்.